Codzienna pielęgnacja, która doda Ci blasku i sprawi, że zapragniesz więcej

Przy odpowiedniej pielęgnacji nasza skóra nam podziękuje. Cera będzie pełna blasku i odżywiona. A jak właściwie dobrać pielęgnację? Najpierw rozpoznaj typ swojej skóry, by dostarczyć jej tego, czego potrzebuje. Następnie przejdź do najprostszych 3 kroków, które przyniosą jej ukojenie, a Tobie lepsze samopoczucie i pewność siebie.

Krok 1 Oczyszczenie

W tym etapie ważny jest dokładny demakijaż i oczyszczenie skóry. Jednak nie zapomnij o regularnym złuszczaniu martwego naskórka.Usuń makijaż i zanieczyszczenia, pozostawiając skórę świeżą i rozświetloną. Ultrabland od marki LUSH to gęsta, bogata emulsja z olejkami eterycznymi, miodem i woskiem pszczelim, która szybko usuwa makijaż i codzienne zabrudzenia. Pozostawia skórę miękką i odżywioną dzięki kojącej wodzie różanej wyciągowi z kwiatów irysa, nawilżającej glicerynie oraz ochronnemu woskowi pszczelemu. Nadaje się do wszystkich rodzajów skóry!

Pasta oczyszczająca Let the Good Time Roll z mąką kukurydzianą, polentą i polewą z popcornusprawdzi się do skóry suchej i wrażliwej. Gliceryna wraz z olejem kukurydziany pozostawiają skórę jasną, czystą i gładką, a szczypta cynamonu w proszku rozgrzeje Twoją skórę.

Angels on Bare Skin to niebiańskie zestawienie oczyszczającej glinki kaolinowej, mielonych migdałów i kojącej mieszanki olejków z lawendy, róży oraz rumianku. Delikatnie złuszczający preparat oczyszczający o lekkim ziołowo-lawendowym zapachu równoważy zarówno tłustą jak i suchą skórę, pozostawiając ją miękką, elastyczną i komfortowo czystą

i Autor: materiały prasowe LUSH

Krok 2 Tonizacja

Tonik to kosmetyk stworzony na bazie wody, który przeznaczony jest do pielęgnacji twarzy. Jego celem jest oczyszczenie skóry, usunięcie martwych komórek naskórka nagromadzonych na powierzchni, zamknięcie porów oraz przywrócenie skórze naturalnego pH.

Tea Tree Water to odświeżenie i oczyszczenie w sprayu. Pomaga odzyskać kondycję tłustej, pozbawionej blasku i zmęczonej skórze! Oczyszczające wody z drzewa herbacianego, jagód jałowca i grejpfruta sprawiają, że cera staje się świetlista oraz świeża, a nadmiar sebum jest zahamowany.

Eau Roma Water to kojący napar kwiatowy dla skóry dojrzałej, suchej i wrażliwej, która potrzebuje złagodzić zaczerwienienia oraz zachować świeżość, nawilżenie i komfort. Zawiera tylko dwa składniki, spełniające swoje funkcje. Woda różana niweluje podrażnienia i zapobiega powstawaniu zaczerwienień, a lawenda pomaga zrównoważyć poziom sebum skóry i pozostawia ją miękką oraz elastyczną.

Breath of Fresh Air to delikatna bryza bogatych minerałów, żelu aloesowego oraz absolutu różanego, który koi, chłodzi i nawilża zestresowaną cerę, a także łagodzi zaczerwienienia. Jeśli Twoja skóra jest nieco zmęczona lub sucha, podaruj jej zastrzyk energii w postaci kojącego toniku z aloesem i różą, z nutą oczyszczającego rozmarynu i bogatej w minerały wody morskiej.

Krok 3 Nawilżenie

W LUSHu troska o mikrobiom skóry klientów spotyka się z troską o jeszcze jeden ekosystem: naszą planetę. Konserwanty zawarte w popularnych kosmetykach są biobójcze, co oznacza, że ich celem jest niszczenie żywych organizmów. Ogromna liczba syntetycznych konserwantów nie rozkłada się w wodzie, co oznacza, że ulegają one bioakumulacji i niszczą wodne formy życia. Tworzenie skutecznych kosmetyków, które mają minimalny wpływ na planetę to pracowite zadanie, ale firma LUSH nie zwalnia tempa.

Wypełniony najlepszymi składnikami dla cery suchej i wrażliwej krem do twarzy Peace jest idealny dla skóry, która łatwo traci wodę. Róża znana jest ze swoich właściwości przeciwzapalnych, nawilżające mleko owsiane łagodzi zaczerwienioną lub podrażnioną skórę, a ponad 20% olejku migdałowego ma właściwości antyoksydacyjne i zmiękcza powierzchnię skóry. Masło kakaowe, illipe i cupuacu łączą się, aby zmiękczyć, odżywić i wzmocnić barierę ochronną skóry, a ponad 9% gliceryny przenosi w jej głąb dobroczynne składniki. Lekki i rozjaśniający Enzymion to lekki dotyk dla skóry potrzebującej zmiękczenia i odświeżenia, która ma tendencję do przetłuszczania się. Zawarte w nim enzymy i alfa-hydroksykwasy usuwają martwe komórki skóry oraz pomagają stymulować i rozjaśniać cerę.

Dodatkowy krok to świeże maseczki

Poznając szeroką ofertę produktów do codziennej pielęgnacji LUSH, warto zwrócić uwagę na maseczki, które zawierają całą gamę najświeższych składników. By w pełni cieszyć się ich wyjątkowymi pielęgnacyjnymi właściwości, należy zużyć je w ciągu 28 dni i przechowywać w lodówce.

Sucha i wrażliwa skóra pokocha maskę do twarzy BB Seaweed. Mielone migdały delikatnie ją złuszczą, a aloes i woda różana zadbają o odpowiednie nawilżenie oraz ukojenie. Ponadto, w każdym opakowaniu zamknięta jest spora porcja wodorostów, które głęboko odżywiają skórę.

Catastrophe Cosmetic pokazuje moc ukrytą w świeżych owocach. Bogate w antyoksydanty borówki, kojąca kalamina i chłodzący olejek z rumianku wyciszają skórę.

Złota, luksusowa maska Brush Strokes to delikatny eliksir wody i absolutu różanego, który otuli skórę, a także złagodzi zaczerwienienia. Nektar z kwiatu kokosa ma działanie odmładzające, a olej z nasion marchwi jest pełen składników odżywczych oraz witamin, dzięki którym cera wrażliwa zaczyna wyglądać zdrowo