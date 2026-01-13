"Niedźwiedż wprowadził mi się do domu". Dziki lokator nagrany!

Niedźwiedź z Kalifornii znów zamieszkał u kogoś w domu. Dziki lokator nie daje za wygraną

Niedźwiedziu, wracaj do lasu! Mieszkańcy Altadeny w Kalifornii zaczynają mieć już naprawdę dość pewnego dorodnego miśka. Zaczęło się jeszcze 30 listopada, kiedy niejaki Ken Johnson usłyszał dziwne odgłosy spod podłogi swojego domu. Gdy zainstalował na podwórku monitoring i obejrzał nagrania, przeżył szok. Z pokaźnej jamy wykopanej bezpośrednio pod domem wygramolił się dorodny niedźwiedź. A potem zaczął przechadzać się po posesji, jak gdyby był u siebie w domu. Filmy trafiły do mediów, przerażony mężczyzna zaczął wydzwaniać na służby i powiadomił władze lokalne. Mimo to po miesiącu niedźwiedź dalej mieszkał w domowej jamie, a mężczyzna groził pozwem włodarzom miasta. Po świętach sprawa przycichła, a parę dni temu informowano, że misiek chyba nareszcie się wyprowadził. Ale nastąpił niespodziewany zwrot akcji! Drapieżnik przeniósł się bowiem... do sąsiada.

Masz niedźwiedzia w domu? Olej roślinny działa lepiej niż sardynki i masło orzechowe

KTLA pokazało nagranie z innego domowego monitoringu. Mieszkaniec kolejnego domu najechanego przez niedźwiedzia nie chce ujawniać swoich personaliów ani wizerunku, ale podobnie jak bardziej chętny do występów poprzednik, kategorycznie domaga się od misia wyprowadzki. Teraz Kalifornijski Departament Ryb i Dzikich Zwierząt poinformował, że bada sprawę, między innymi w celu ustalenia, czy to na pewno to samo zwierzę, czy może jeszcze inne. Tymczasem Ken Johnson, czyli poprzedni współlokator zwierzaka, ujawnia, że niedźwiedź wyniósł się dopiero wtedy, gdy gracze w paintball obrzucili go kulami wypełnionymi olejem i że działają one znacznie lepiej, niż pułapki pełne sardynek i masła orzechowego. „Jestem prawie pewien, że to ten sam, widziałem, jak uciekał w tamtą stronę” – powiedział Johnson w wywiadzie dla „New York Post”.

The bear that's been living underneath an Altadena home for almost two months has finally been removed. The bear's whereabouts remain unknown as of Thursday afternoon. https://t.co/7eFtM1Nz4M pic.twitter.com/VF47KGYOxk— ABC7 Eyewitness News (@ABC7) January 9, 2026

Days after a paintball-induced eviction of a 500-plus-pound bear from beneath an Altadena home, residents of a house about a half-mile away report a bear has moved into the space under their home.Read more: https://t.co/5xHLZ0fSUp— Spectrum News 1 SoCal (@SpecNews1SoCal) January 12, 2026

