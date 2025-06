COS, we współpracy ze Studio Ashby, prezentuje wyselekcjonowane dzieła artystek w swoich butikach w Londynie, Paryżu i Helsinkach.

Lato na pełnej fali – festiwal GARNIER King of the Bay startuje w Rewie

W londyńskim butiku COS podziwiać można imponującą instalację świetlną autorstwa fińskiej artystki Milli Vaahtery, w której odważne, szklane formy łączą się z delikatnym mosiądzem, reinterpretując tradycyjne techniki rzemieślnicze z nowoczesną wrażliwością. W Paryżu zaprezentowany został obraz brytyjskiej artystki Alice Neave, eksplorujący materialność, kolor i fakturę. Towarzyszą mu prace południowoafrykańskiej artystki Erin Chaplin, badające relacje między tym, co naturalne, a tym, co sztuczne. Butik w Helsinkach przedstawia tkane dzieło brytyjskiej artystki Dalii James, ukazujące dynamiczną grę koloru i geometrii, a także obraz olejny Anny Ilsley z Wielkiej Brytanii, poruszający złożoność doświadczeń związanych z macierzyństwem.

Sophie Ashby, założycielka i dyrektor kreatywna Studio Ashby, skomentowała: „Jestem ogromnie podekscytowana współpracą z COS przy doborze dzieł sztuki do ich butików. Wspieranie artystek to moja prawdziwa pasja, dlatego możliwość wprowadzenia prac moich ulubionych twórczyń do inspirującego świata COS była wyjątkowym doświadczeniem. Nie mogę się doczekać, aby zobaczyć je na tle każdej z przestrzeni.”

Każde z dzieł sztuki zostało starannie wkomponowane w przestrzeń butików, tworząc ciepłe i immersyjne środowiska, w których moda, sztuka i kultura przenikają się wzajemnie. Wnętrza zaprojektowane jako synergiczne tło dla kolekcji COS, zyskują wyjątkowy charakter za sprawą elementów wyposażenia, w tym wykonanych na zamówienie stolików z mikropapieru i sklejki autorstwa Paper Factor, oraz ręcznie tuftowanych, wełnianych dywanów marki Kasthall, tworzonych z przędzy, pochodzącej z nadwyżek produkcyjnych. Każdy detal został dobrany z największą dbałością i jest wyrazem eksperymentowania z kolorem i fakturą.

Prace, które na stałe wzbogacą kolekcję COS, są już dostępne do oglądania we wszystkich trzech lokalizacjach.

