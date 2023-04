Cudowna koszula damska w promocji Pepco. Ten krój to klasa sama w sobie. Zabłyśniesz w niej w każdym towarzystwie. Kosztuje tylko 35 zł

Promocje w Pepco. Piękna i modna koszula damska na wiosnę 2023 za 35 zł

Wiosenna moda to przede wszystkim zwiewne tkaniny oraz kolory. Już od wielu sezonów wiosna kojarzy się z lekkością i kolorową wyobraźnią. W najnowszym promocjach Pepco znajdziesz uniwersalne, klasyczne ubrania dla kobiet. Będą one doskonałą bazą do Twoich stylizacji. W sklepach Pepco znajdziesz między innymi bacisowe topy w cenie 12 zł oraz koszulkę w biało-zielone paski w cenie 25 zł. Hitem promocji Pepco może okazać się jednak koszula damska za 35 zł. To bardzo delikatny i kobiecy krój, który z powodzeniem sprawdzi się na Wielkanoc. To biała koszula z minimalistycznym wzorem. Posiada ona krótkie rękawy oraz typowo koszulowy kołnierzyk. Tył koszuli jest nieco dłuższy, dzięki czemu idealnie układa się na sylwetce. To luźny fason, który przykryje nawet dokładkę wielkanocnego mazurka. Koszula damska z promocji Pepco idealnie będzie wyglądać zestawiona z klasyczną, rozszerzaną spódnicą lub Twoimi ulubionymi spodnia. To bardzo uniwersalny i ponadczasowy wzór, który posłuży Ci przez wiele sezonów.

i Autor: Materiały prasowe Promocje w Pepco

