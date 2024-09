Cudowne, jesienne perfumy, w których Polki zakochały się z miejsca. W promocji Rossmanna za 20 zł. Ten zapach Cię uwiedzie i zostanie z Tobą na długie lata

Promocje w Rossmannie. Obłędne perfumy na jesień za jedyne 20 zł

Jesień w perfumiarstwie to czas, gdy częściej stawiamy na słodkie i bardzo drzewne zapachy. O tej porze roku królują eleganckie kompozycje, które świetnie pasują do ciepłych swetrów i wełnianych płaszczy. W tym sezonie w modzie są aromaty jaśminu, wanilii oraz róży. To kwiatowe kompozycje, które zawsze są strzałem w dziesiątkę i pasują zarówno na co dzień, jak i na wieczorne wyjścia.

Jeszcze do 13 września można skorzystać z aktualnych promocji w Rossmannie. Wśród wielu przecenionych produktów znajdziesz także świetne zapachy na jesień. Rewelacyjną propozycją jest woda perfumowana dla kobiet LA RIVE Elegant. To bardzo stylowy i klasyczny zapach, który w promocji Rossmanna kosztuje zaledwie 19,49 zł. LA RIVE Elegant opiera się na zmysłowej kompozycji jaśminu oraz szafranu. Aromaty te pobudzają i zapewniają elegancką podróż przez świat zmysłów. Serce zapachy jest mistyczna ambra i drzewo bursztynowe, które zgrywają się z tańczącymi, jesiennymi liśćmi. Bazą zapachu LA RIVE Elegant jest drzewo cedrowe i żywica jodłowa, które zabiorą Cię w aromatyczną podróż przez surowe i zimne krajobrazy z całego świata. Woda toaletowa z promocji Rossmanna to bardzo elegancki i stylowy zapach. Pasuje zarówno do biura, jak i na wieczorne wyjścia. Jest mieszanką klasyki i egzotyki. Kompozycja jest długo wyczuwalna na skórze. LA RIVE Elegant sprawdzi się u kobiet, które cenią elegancję i szukają zapachów łączących skrajności - uniwersalnych, ale zarazem wyróżniających się z tłumu.

