Energetyczne perfumy w Biedronce. Polki kochają takie zapachy. Aromaty tętniącego miasta przeplatane nutą romantyzmu i słodkości. Drugi flakon za 1 zł

Nowe promocje w Biedronce! Markowe wody perfumowane za 1 zł

Czwartek to dzień, w którym w Biedronce pojawia się nowa gazetka promocyjna. W tym tygodniu Biedronka przygotowała dla swoich klientów wyjątkową promocję na markowe wody perfumowane. Kupując dwa flakony jeden z nich kosztuje 1 zł. To piękne, energetyzujące zapachy, która sprawdzą się na co dzień. Do wyboru jest kilka kompozycji zapachowych. Również panowie znajdą coś dla siebie.

W promocji Biedronki dostępne są już wody perfumowane Adidas. Wybierając dwa produkty, jeden z nich kosztuje jedynie 1 zł. W promocji dostępny jest między innymi Adidas Fizzy Energy. To nowoczesny i energetyzujący zapach, który pobudza. Kojarzy się z aktywnością na świeżym powietrzu. W nutach zapachowym wyczuwalny jest grapefruit, czerwone jabłko oraz ananas. Słodkości dodaje zmysłowy jaśmin oraz piżmo. W promocji Biedronki znajdziesz także Adidas Fun Sensation. To owocowe i nowoczesne aromaty. Zapach ten inspirowany jest optymizmem oraz radością czerpania chwili. Kompozycję otwiera soczysta owocowa nuta granity malinowej z różowym pieprzem i ostrym akcentem cytryny. Całość dopełniają zapachy romantycznej róży i dającego nadzieję fiołka.

Panowie w promocji Biedronki mogą postawić na Adidas Victory League. To męski i świeży zapach. Wypełniają go aromaty mandarynki, kardamonu oraz drzewno-piżmowe połączenie w nutach bazy. Zapach ten stanowi hołd pracy jednostki na rzecz drużyny. Ma symbolizować siłę wzajemnego wsparcia i męskiego autorytetu. To świetna kompozycja na jesienne wieczory. Zapach jest wyczuwalny i długo się utrzymuje.

i Autor: materiał prasowy Biedronka