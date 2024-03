Czas na brwi. Zdefiniuj ich kształt i nadaj objętości. Zainspiruj się ekspertami w makijażu

To najpiękniejszy makijaż oczu na świecie. Dodaje zmysłowości i podkreśla seksapil. Jak go zrobić?

Na ekranach mogliśmy zobaczyć także innych bohaterów, tych kosmetycznych, którzy pomogli przeobrazić się w Drag Queen. Partnerem programu jest bowiem marka NYX Professional Makeup, której kolorówka wspiera artystów w każdym odcinku i pomaga im w metamorfozach.

Kredka do brwi NYX Professional Makeup Micro Brow Pencil w programie „Czas na Show. Drag Me Out”

Kredka do brwi numer 1 od NYX Professional Makeup to główna kosmetyczna bohaterka drugiego odcinka „Czas na Show. Drag Me Out”. Micro Brow Pencil w pełni zasłużyła na swój tytuł i uwagę w programie. Niepozorna z wyglądu kredka ma bowiem wiele do zaoferowania. Pozwala precyzyjnie wypełnić rzadsze obszary i zdefiniować naturalny kształt łuków. Formuła odporna na rozmazywanie to natomiast gwarancja tego, że makijaż nie będzie wymagał poprawek. Do tego kredka jest niezwykle poręczna i łatwa w obsłudze, więc choć mowa o marce kosmetycznej stawiającej na profesjonalne podejście do make-upu, to sprawdzi się nawet w ręce amatora.

i Autor: Materiały prasowe NYX

W palecie dostępnych kolorów odbija się inkluzywne podejście marki. Do wyboru jest bowiem aż 12 odcieni – czarny, szary, a także różne warianty brązów i blondów, żeby każdy mógł znaleźć najlepszą kredkę do brwi. Wybór swojej wersji tego wegańskiego i wodoodpornego kosmetyku nie będzie zatem wymagał pójścia na żadne kompromisy. Każdemu pozwoli podkreślić naturalny kolor brwi. Po przeciwnej stronie precyzyjnej końcówki z kredką znajduje się szczoteczka, która na koniec pomaga rozczesać i ułożyć włoski dokładnie w taki sposób, jak się tego chce. Uzupełnieniem tak przygotowanych brwi może być The Brow Glue, który także pojawił się na ekranach telewizorów podczas programu „Czas na Show. Drag Me Out”

Klej do brwi NYX Professional Makeup The Brow Glue w programie „Czas na Show. Drag Me Out”

Kosmetykiem uzupełniającym makijaż z wykorzystaniem kredki NYX Professional Makeup Micro Brow Pencil jest klej do brwi NYX Professional Makeup The Brow Glue. Ten świetnie sprawdzi się nie tylko w mocnym make-upie, który w programie „Czas na Show. Drag Me Out” prezentują Drag Queens i uczestnicy, ale także w tym codziennym. Klej do brwi przede wszystkim mocno utrwala włoski. Dzięki temu pozwala przedłużyć ich stylizację aż do 16 godzin. Jego unikalna formuła jest odporna na osypywanie. Do tego wbrew nazwie wcale nie skleja ze sobą włosków. Jego działanie skupia się wyłącznie na pomocy w doskonałym podkreśleniu brwi i to na długi czas.

The Brow Glue jest dostępny w 5 wersjach. 4 z nich to różne odcienie od czerni ku jaśniejszym wariantom. Dostępna jest też uniwersalna wersja bezbarwna. Ogromną zaletą kosmetyku jest łatwość jego użycia. Wystarczy wykorzystać końcówkę ze szczoteczką, z jej pomocą przeczesać brwi i ułożyć je na właściwym miejscu. Trwały i wodoodporny kosmetyk bez efektu sklejania sprawi, że pozostaną przez długi czas w wybranej pozycji, a do tego jeszcze będą wyglądać przy tym naturalnie.

i Autor: Materiały prasowe NYX

i Autor: Materiały prasowe NYX