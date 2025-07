Czas na glow! W wakacje to najgorętszy trend roku

Glow od stóp do głów? To jedyny słuszny wybór na lato! Nie bez powodu możemy go uznać za część wakacyjnego look’u. Dziś blask przenika do naszej codzienności i staje się nie tylko elementem stylizacji, ale także wyrazem podejścia do samej siebie. Rozświetlające produkty zyskały status kosmetycznych „must-have”. Delikatne drobinki, zmysłowe konsystencje i naturalne efekty odbicia światła sprawiają, że skóra wygląda na zdrowszą, wypoczętą i pełną życia. Blask nie ukrywa, ale eksponuje to, co najlepsze, stając się subtelnym narzędziem do wyrażania siebie. To właśnie w tej naturalnej promienności kryje się nowy symbol pewności siebie. Produkty rozświetlające stają się więc nie tylko kosmetykami, ale swoistym manifestem dobrego samopoczucia, dbałości o siebie i własną energię. Glow to więcej niż trend – to styl życia, w którym blask towarzyszy nam każdego dnia. To sygnał, że promienny wygląd to nie efekt filtrów, lecz pozytywnego nastawienia i świadomej pielęgnacji. Błysk staje się naszym nowym dress code’em – naturalnym i nieodłącznym.

Marka NUXE od lat zachęca do błyszczenia… pewnością siebie. Dlatego w jej portfolio znajdziemy bogactwo produktów, które łączą pielęgnację z efektem rozświetlenia – od kultowych olejków, po nowości stworzone z myślą o letnim sezonie. W tym roku marka proponuje m.in. kompaktowe HUILE PRODIGIEUSE® w formacie Roll-On, które zachwycają delikatnym blaskiem i są zawsze pod ręką – gdziekolwiek jesteś. Z kolei nowe Rozświetlające olejki z drobinkami do opalania twarzy i ciała SPF 30 i SPF 50 z gamy NUXE Sun pozwalają cieszyć się pełną ochroną przeciwsłoneczną bez rezygnowania z efektu glow – bo latem nie trzeba wybierać między bezpieczeństwem a promiennym wyglądem.

BLASK W KOMPAKTOWYM FORMACIE

Olejek Huile Prodigieuse® to już produkt kultowy. Wielokrotnie próbowano go kopiować, ale żaden z produktów nie zbliżył się nigdy na tyle blisko niepowtarzalnej formuły, aby móc z nią rywalizować. Niezależnie od wersji, jego unikalna formuła pielęgnuje i upiększa zarówno skórę, jak i włosy. Teraz jest dostępny w wygodnej, mobilnej formie roll-on. Ma te same niezrównane formuły – 7 szlachetnych olejów roślinnych (makadamia, migdał, orzech laskowy, kamelia, ogórecznik, argan, tsubaki) i 98% składników pochodzenia naturalnego, które zapewniają satynowe wykończenie. Wyróżnia go kulka umożliwiająca aplikację 360°. Aplikator działa niezależnie od kąta nachylenia. Wygodny format i pojemność sprawiają, że zawsze możesz mieć swój ulubiony produkt przy sobie. Jak go stosować? Zawsze i wszędzie! Na ciało, twarz i końcówki włosów. A gdy jeszcze bardziej chcesz podkreślić naturalny glow, postaw na olejek ze złotymi drobinkami. Huile Prodigieuse® Or Roll-On, który oprócz składników pielęgnacyjnych, które są w wersji podstawowej, zawiera naturalne perłowe drobinki, które nadają skórze złocisty blask. Wersja „Or” pięknie podkreśla ramiona i obojczyki – wystarczy tylko odrobina, doskonale rozświetla kości policzkowe i czoło, a włosom doda złotych refleksów.

WYSOKA OCHRONA I ŚWIETLISTE WYKOŃCZENIE

Skóra muśnięta słońcem wygląda pięknie. Ale dobrze wiemy, że opalanie nie służy naszej skórze. Dlatego nigdy nie wychodzimy na plażę, basen czy nawet spacer bez odpowiedniej ochrony. Ale czy to musi oznaczać całkowitą rezygnację z delikatnego, pełnego blasku brązu? Dzięki nowym Rozświetlającym olejkom z drobinkami do opalania twarzy i ciała, ochrona przeciwsłoneczna nigdy nie była tak sensualna. To nie tylko pielęgnacja, to czysta przyjemność, która sprawia, że każdy moment na słońcu staje się niezapomnianym doznaniem. To pierwsze upiększające olejki ochronne SPF 30 i SPF 50 o zachwycającym, perłowym wykończeniu. Ich jedwabista konsystencja z łatwością rozprowadza się po skórze, natychmiast się wchłaniając i pozostawiając jedynie subtelny, opalizujący złoty blask. Olejki zawierają drobinki z masy perłowej w 100% pochodzenia naturalnego o złocistych refleksach, które podkreślają piękno każdego odcienia skóry. Formuła szybko się wchłania, jest wodoodporna i testowana w warunkach morskich. Zapach urzeka nutami słodkiej pomarańczy, gardenii tahitańskiej i wanilii. Zawierają też opatentowany kompleks filtrów NUXE składający się z 3 filtrów organicznych i 2 estrów, dzięki któremu zapewniają szerokie spektrum ochrony przed promieniowaniem UVA/UVB oraz niebieskim światłem. Dodatkowo, ekstrakty z ryżu i rozmarynu tworzą botaniczny duet, który skutecznie chroni skórę przed przedwczesnym fotostarzeniem.

MINI ROZMIAR, MAKSIMUM BLASKU I PIELĘGNACJI

Latem pamiętajmy też o pielęgnacji ust. Przebywanie w klimatyzowanych pomieszczeniach i wysokie temperatury mogą sprawiać, że ich delikatna skóra będzie przesuszona i podatna na uszkodzenia. Marka Nuxe przygotowała dwa wyjątkowe zestawy READY, GO, GLOW ze swoimi najpopularniejszymi produktami do ust, razem z którymi w prezencie otrzymujemy jeden z olejków Huile Prodigieuse® w wersji mini (10 m) oraz niezbędny (i jaki praktyczny!) gadżet wakacyjny – gumkę do włosów. Występuje w dwóch wersjach:

z olejkiem do ust Reve de Miel® i Huile Prodigieuse® Or

z nawilżającym serum powiększającym usta Very Rose i Huile Prodigieuse® Or Florale.

