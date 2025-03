Czas na wiosenną regenerację! Pielęgnacja okiem wiosennych nowości

Zdrowa i nawilżona cera to podstawa tegorocznego make-upu. Instagram podbija tzw. glass skin, czyli efekt skóry gładkiej jak tafla. Jest to koreański trend, którego sekretem jest odpowiednia pielęgnacja, przede wszystkim właściwy demakijaż (z zastosowaniem olejków), oczyszczanie (przy użyciu szczoteczki do twarzy), tonizacja, peeling oraz dokładnie nawilżenie skóry. Nie bój się korzystać ze zbawiennych właściwości olejków, stosuj peeling, najlepiej enzymatyczny i regularnie nawilżaj swoją twarz. Wbrew pozorom, również skóra tłusta potrzebuje odpowiedniego nawilżenia. Pamiętaj o kilku podstawowych krokach pielęgnacji i nigdy ich nie pomijaj. Są to:

demakijaż,

oczyszczenie twarzy - pianką bądź żelem do mycia twarzy,

tonik,

serum,

krem plus krem pod oczy.

Procesy starzenia się skóry są nieodwracalnie. W walce ze zmarszczkami najważniejsze jest przeciwdziałanie ich pojawianiu. Istotna w tym jest dobrze dobrana i regularnie wykonywana pielęgnacja, masaże twarzy oraz zdrowy tryb życia. Na powstawanie zmarszczek wpływ na również genetyka, palenie papierosów, picie alkoholu i stosowanie kremów z filtrem.

Jak wygładzić zmarszczki? Czy można cofnąć procesy starzenia się skóry? Pojawiające się na cerze bruzdy i zmarszczki to naturalne procesy starzenia się skóry. Najczęściej zaczynają być poważnie widocznie około 50. roku życia i właśnie wtedy kobiety najczęściej zaczynają się zastanawiać, jak się ich pozbyć. Bez medycyny estetycznej nie wyeliminujesz zmarszczek całkowicie, możesz jednak znacząco spowolnić procesy ich powstawania. Zobacz genialny patent na wygładzeni już istniejących zmarszczek. To profesjonalne działanie w domowym zaciszu.

DRUNK ELEPHANT Protini™ Polypeptide Cream

Ten rewolucyjny krem nawilżający do twarzy na bazie protein łączy w sobie bezprecedensowy skład i stężenie peptydów sygnałowych, czynniki wzrostu, dobroczynne aminokwasy oraz grzybień karłowaty, zapewniając natychmiastową zauważalną poprawę kolorytu skóry, wygładzając ją i nadając jej jędrność.

i Autor: materiały prasowe DRUNK ELEPHANT

tołpa.® dermo face enzyme - Serum - killer zaskórników

Serum -killer zaskórników sprawdzi się w pielęgnacji każdego rodzaju cery. Zawarte w produkcie niezbędne składniki redukują różne rodzaje zaskórników: otwarte, zamknięte oraz mikrozaskórniki. Formuła bogata jest w enzym keratolina, który odblokowuje pory, złuszczając czopujący je martwy naskórek. Dodatkowo kwas salicylowy 1% niweluje zalegające zanieczyszczenia zalegające, natomiast witamina C SAP 5% rozjaśnia ciemne, utlenione masy sebum i złuszczonego naskórka. Preparat pozostawia skórę gładszą oraz redukuje ilość widocznych zaskórników. Przeciwdziała też powstawaniu nadmiaru sebum.

i Autor: materiały prasowe tołpa

PIXI Retinol Eye Cream - Krem pod oczy z retinolem

Ten krem po oczy zawiera również kwas hialuronowy i adenozynę – dzięki czemu jest wystarczająco silny, aby zmniejszyć zmarszczki i drobne linie, ale pozostaje wystarczająco delikatny, aby był stosowany w codziennej pielęgnacji.

i Autor: materiały prasowe PIXI

Luksusowa pielęgnacja anti-aging

FAQ™ 202 – ultranowoczesna maska LED z 8 długościami fal światła, w tym światłem bliskiej podczerwieni (NIR-red), które pobudza produkcję kolagenu, redukuje zmarszczki i przebarwienia. Elastyczny silikon sprawia, że maska doskonale dopasowuje się do twarzy, niczym druga skóra.