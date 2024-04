Cztery dni darmowych dostaw na zakupy w drogerii internetowej i poprzez aplikację

Darmowa dostawa z marką Finish (19-21 kwietnia)

Każdy, kto od piątku do niedzieli doda do koszyka choćby jeden produkt marki Finish (ale oczywiście można więcej…) z dostępnych tutaj za kwotę min. 50 zł, za dostarczenie zakupów do domu czy pracy nie zapłaci ani złotówki. Naszą akcją objętych jest 16 artykułów chemii domowej do zmywarek: sole ochronne, płyny nabłyszczające, odświeżacze oraz tabletki.

Czujesz Klimat? – darmowa dostawa z okazji Dnia Ziemi (22 kwietnia)

W poniedziałek obchodzimy święto naszej planety – Dzień Ziemi. Z tej okazji, każdy kto tego dnia doda do koszyka przynajmniej jeden produkt oznaczony etykietą Czujesz Klimat? o wartości min. 15 zł z tej listy otrzyma darmową wysyłkę na całe swoje zakupy. Ofertą objętych jest ponad 1,8 tys. artykułów. Logo Czujesz Klimat? przyznajemy produktom powstałym z troską o środowisko: z certyfikatami naturalności, w opakowaniach np. z papieru czy recyklingowanego plastiku itd.

Zasady darmowej wysyłki

Obie akcje dotyczą zakupów w drogerii internetowej na www.rossmann.pl oraz w aplikacji Rossmann PL. Darmowe dostawy obejmują cały koszyk zakupowy i obowiązują przy wysyłkach kurierskich przez Paczkomat InPost i do punktu DHL. Oferty dotyczą zarówno płatności z góry jak i za pobraniem. Łączą się one z innymi promocjami i mogą z nich skorzystać wszyscy klienci – zalogowani i niezalogowani.