Strefa beauty

Czy suplementacja kolagenem działa?

We wtorkowe popołudnie 12.03 marka Remé zaprosiła do urokliwego warszawskiego hotelu Verte przedstawicieli mediów i influencerów do rozmowy i wymiany doświadczeń na temat pielęgnacji i holistycznego dbania o siebie. Spotkanie poprowadziła prezenterka Agnieszka Borysiuk. Zaproszeni eksperci: Marta Bem - kosmetolog z wieloletnim stażem, pasjonatka i znawczyni Ajurwedy oraz ambasadorka holistycznego podejścia do piękna podzieliła się swoimi spostrzeżeniami na temat pielęgnacji, a Krzysztof Czerwiński - Doradca Medyczny USP Zdrowie tłumaczył, na czym polega fenomen kolagenu, jak wybrać skuteczny suplement i czy… kolagen działa, rozwiewając część mitów na temat tego popularnego składnika. Zaproszeni eksperci odpowiadali też na wnikliwe pytania zaproszonych gości.