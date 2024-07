Czym pachnie lato w pielęgnacji?

Maybelline NY Music Stories: Era of Lashes – Trzy dni niesamowitych wrażeń z marką Maybelline New York

Ten puder to jeden z największych hitów, teraz w promocji Rossmanna kosztuje tylko 25 zł. Polki pokochały go za lekką formułę i efekt drugiej skóry

Wyczekując upragnionego urlopu lub podczas wymarzonych wakacji warto mieć pod ręką sprawdzony i wielofunkcyjny produkt, a najlepiej ich cały zestaw. W zależności od potrzeb przedstawiamy soczyście pachnące i intensywnie nawilżające żele oraz balsamy, a także produkty, które przydadzą się w upalne dni.

Zobacz także: Makijaż na sierpień. Nostalgiczny powrót do korzeni i elegancja w pełnym wydaniu

SOFT FRUITS - ukojenie dla zmysłów

Micelarny żel YOPE Soft Fruits to kompozycja orientalnego beauty fruit, biomiceli z ryżu i smoczego owocu, która łagodnie oczyszcza, koi i niweluje szorstkość. Soczysty i owocowy zapach wzmacnia uczucie odprężenia, a perłowe wykończenie dodaje skórze naturalnego blasku. Hydroaktywny balsam YOPE Soft Fruits zapobiega podrażnieniom i pozostawia skórę gładką w dotyku. Smoczy owoc, masło cupuacu, odżywcze olejki makadamia, ze słodkich migdałów oraz kompleks z karmazynowej algi i minerałów morskich tworzą relaksującą formułę - idealną dla tych, którzy nie mogą doczekać się urlopu.

SOUR FRUITS - słoneczne rozświetlenie

Micelarny żel YOPE Sour Fruits zawiera biomicele z ryżu, ekstrakt z owocu kalamansi i scrub z maku. Dzięki temu skutecznie oczyszcza skórę, bez naruszania jej warstwy ochronnej oraz pachnie soczyście i orzeźwiająco. Dla mocniejszego efektu wygładzenia i aksamitnego wykończenia - po prysznicu zastosuj balsam z tej samej serii - doskonale regeneruje, wygładza i uelastycznia. To prawdziwie wakacyjny “koktajl” dla skóry!

WATER FRUITS - owocowe orzeźwienie

Prawdziwa letnia radość dla skóry to wakacyjna kąpiel w upalny dzień. Zimny prysznic lub słone morze - w obu przypadkach warto zadbać o dodatkową ochronę i odżywienie. Micelarny żel YOPE Water Fruits głęboko odżywia i nawilża m.in. dzięki bioicelom z ryżu, kompleksowi 3 dzikich superjagód i antyoksydacyjnej Blue Matchy. Natomiast hydroaktywny balsam YOPE Water Fruits zapewnia wielopoziomowe nawilżenie i pozostawia skórę miękką w dotyku.

W ZAPACHU LATA OD STÓP DO GŁÓW

Dla pełnego komfortu w letnie dni warto zatroszczyć się o swoją skórę od stóp do głów. Nawilżone i pełne usta dodadzą pewności siebie podczas niejednego wakacyjnego spotkania. Odżywczy balsam do ust YOPE Feels Comfy daje przyjemną miękkość, sprężystość i perłowy holo blask, a wszystko po to aby uśmiech mógł nie schodzić z twarzy. Zapewnia to formuła z wegańską lanoliną i masłem shea.

Natomiast naturalny naprawczy krem chłodzący do nóg i stóp YOPE Wypoczęte stopy pozwala w pełni czerpać z letnich aktywności. Przynosi uczucie lekkości, łagodzi podrażnioną skórę. Zmniejsza również pieczenie, bolesność i opuchliznę na stopach i nogach. Naturalne składniki pielęgnujące w składzie to m.in. woda termalna Onsen-Sui, bogata w prebiotyki i postbiotyki, która działa przeciwzapalnie, a także woda z alg, która pobudza mikrokrążenie.

i Autor: materiał prasowy YOPE

i Autor: materiał prasowy YOPE

i Autor: materiał prasowy YOPE