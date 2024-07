Makijaż na sierpień. Nostalgiczny powrót do korzeni i elegancja w pełnym wydaniu

Maybelline NY Music Stories: Era of Lashes – Trzy dni niesamowitych wrażeń z marką Maybelline New York

Ultimate Nofoundation Charlotte Tilbury

Pomaga poprawić wygląd i poczucie jędrności, jasności i elastyczności skóry, podnosząc wygląd konturu twarzy i określając wygląd twarzy. Wielocząsteczkowy kwas hialuronowy: większe cząsteczki tworzą nawilżającą warstwę na powierzchni skóry. Witamina E, dzięki właściwościom przeciwoksydacyjnym, odżywia skórę. Dostępny na wyłączność w Sephorze.

Armani Power Fabric Korektor

Poznaj korektor Power Fabric od Giorgio Armani stworzony dla efektu perfekcyjnie wyglądającej skóry. Power Fabric to korektor, który łączy łatwość rozprowadzania klasycznego podkładu i siłę krycia korektora. Jego formuła uzupełnia codzienną rutynę trwałego makijażu, oferując lekkie niczym piórko, matowe wykończenie, dzięki któremu skóra prezentuje się doskonale przez cały dzień. Korektor Power Fabric pomaga skutecznie maskować wszelkie niedoskonałości – cienie, zasinienia, a także widoczne zmarszczki i linie. Zawarte w nim olejki stopniowo uwalniają moc swojego działania, by gwarantować uczucie komfortu i świeżości oraz efekt „drugiej skóry”.

Charlotte Tilbury LIP & CHEEK GLOW

Formuła Charlotte Tilbury Lip & Cheek Glow nie zbiera się w załamaniach skóry! Aby uzyskać róż na policzkach, nałóż go opuszkiem palca, wklepując go okrężnymi ruchami. Lub nałóż na usta palcami i rozetrzyj Dla łatwego, naturalnie wyglądającego, świeżo pocałowanego koloru. Nowe odcienie są najnowszym dodatkiem do linii produktów Charlotte Tilbury, zapewniając zdrowy wakacyjny rumieniec i blask w kilka sekund! Produkt jest lekki, łatwy w użyciu, a jego transparentny kolor pozwala na stopniowanie intensywności - to prawdziwa magia makijażu o wielu zastosowaniach. Dostępny na wyłączność w Sephorze.

PAESE Prasowany puder do twarzy Puff Cloud

Puff Cloud prasowany puder do twarzy przedłuża trwałość makijażu, utrzymując podkład na swoim miejscu. Doskonale dostosowuje się do odcienia skóry, unikając efektu bielenia. Zapewnia matowo-aksamitne wykończenie.

RARE BEAUTY Soft Pinch Luminous Powder Blush

Rozświetlający róż do policzków, który dodaje blasku wszystkim karnacjom, dodając odrobinę lekkiego, naturalnego, jedwabistego koloru dla efektu promiennej cery za każdym razem. Dzięki ultragładkiej i lekkiej konsystencji ten pudrowy róż nadaje policzkom idealnie naturalny blask jakby rozświetlony od wewnątrz.

SEPHORA COLLECTION Colorful Luminizer

Rozświetlający puder do twarzy, który natychmiast rozpromienia i potęguje naturalny blask skóry. Hybrydowa formuła żelu i pudru przenika idealnie skórę, nie tworzy efektu maski i utrzymuje się przez długi czas.

PIXI Błyszczyk nawilżający +Hydra LipTreat

+Hydra LipTreat od Pixi Beauty to połączenie nawilżającej pielęgnacji i koloru. Intensywnie odżywia usta oraz nadaje im subtelny, dający się budować kolor. Usta stają się gładkie i miękkie. To innowacyjna formuła, która doskonale łączy naturę z nauką. Posiada spektrum zachwycających odcieni: od delikatnych Peach-y i Nectar, po odważne Scarlet i Poppy oraz czystą magię Clear. Dla tych, którzy szukają klasycznego akcentu, Rosette to idealny odcień różu.

