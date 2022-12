Dagmara Kaźmierska odstrzelona w białe futro. Celebrytka została futrzakiem? "Biały miś" może się schować

Uwielbiana przez Polki marka odzieżowa zamyka aż 240 sklepów. To może być cios dla klientek. Wszystko przez tańszą konkurencję

Dagmara Kaźmierska to jedna z najbardziej kontrowersyjnych celebrytek ostatnich lat. Wiele osób zarzuca, że osoby z przestępczą działalnością nie powinny być promowane, a jej styl opiera się jedyne na krzykach i przaśnych wypowiedziach. Nie da się jednak ukryć, że Kaźmierska występem w Królowych życia zyskała tysiące fanów, którzy uwielbiają jej niekonwencjonalny styl życia i ubierania się. Celebrytka lub krzykliwe i drogie stroje, których nie sposób nie zauważyć. W ostatnim czasie rozwija także swój sklep z ubraniami, które sprzedaje podczas live'ów. Pojawiły się jednak doniesienia, że Kaźmierska nie respektuje prawa konsumentów do zwrotu towaru. - Idźcie się skarżcie gdzie chcecie, każdy ma zasady w swoim domu inne. W moim domu są takie, a nie inne. Ja nie oddaje i nie zwracam hajsu - mówiła Kaźmierska podczas jednej z transmisji. Na Instagramie w ostatnim czasie Dagmara Kaźmierska lubuje się w futrach i dumnie prezentuje futrzane stylizacje. Na świątecznym zdjęciu celebrytka pokazała się w białym futrze z ogromnym kapturem. Niektórzy porównali ją do "białego misia" ze znanej piosenki.

