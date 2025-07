Dary natury dla pięknej skóry

Niektóre składniki wykorzystywane w kosmetykach doskonale znamy z naszego najbliższego otoczenia, inne do kremów trafiają z najbardziej odległych kierunków świata. Podpowiadamy, na które warto zwrócić uwagę.

WYCIĄG Z JAPOŃSKICH WODOROSTÓW

Są to jadalne glony, bogate w witaminy, minerały i polisacharydy. Jakie mają właściwości pielęgnacyjne? Doskonale nawilżają i wyrównują koloryt cery. A także regenerują i napinają skórę oraz wygładzają zmarszczki.

EKSTRAKT Z OWOCU GRUSZY

Jest sprzymierzeńcem młodości ze względu na swoje bogactwo antyoksydantów. Wykazuje działanie wygładzające, rewitalizujące i nawilżające.

MASŁO SHEA

To składnik, który cudownie zmiękcza i odżywia skórę, dodatkowo wzmacnia i chroni warstwę lipidową naskórka.

OLEJ JOJOBA

Jest sprzymierzeńcem intensywnego nawilżenia, a dodatkowo regeneruje i koi skórę.

WITAMINA B12

Różowa witamina, znana z profesjonalnych dermokosmetyków. Ma fenomenalne właściwości regenerujące skórę, przyspiesza odnowę komórek i spowalnia proces fotostarzenia. Ponadto, łagodzi podrażnienia i zaczerwienienia.

OLIWA Z OLIWEK

Często spotykany składnik w menu pielęgnacyjnym. Pozytywnie wpływa na elastyczność, jędrność, koloryt i zdrowy wygląd skóry.

ALGI MORSKIE

Są cennym źródłem cukrów i składników mineralnych, które mają korzystny wpływ na wygląd i kondycję skóry.

BETA-KAROTEN (Z OLEJU Z NASION DZIKIEJ MARCHEWKI)

Skutecznie wpływa na kondycję skóry oraz jej młody wygląd, a dodatkowo intensywnie nawilża i odżywia. Działa przeciwzmarszczkowo przyspieszając regenerację skóry i przywracając jej elastyczność. Pozostawia cerę upiększoną, promienną i wypoczętą.

ENZYM Z DYNI

To bardzo skuteczny antyoksydant, który potrafi zniwelować oznaki starzenia i zahamować powstawanie wolnych rodników. Złuszcza martwe komórki naskórka i pobudza do odnowy biologicznej, pozostawiając skórę gładką i pełną blasku.

ROŚLINNE MENU DLA SKÓRY

Linia YOSKINE BIO COLLAGEN - ALGA KOMBU to intensywna terapia dla młodości, w której wykorzystano silne przeciwzmarszczkowe formulacje, zawierające czysty 100% kolagen morski i japońskie wodorosty Kombu. Takie połączenie składników skutecznie niweluje objawy starzenia i działa niczym wypełniający skórę "mikrozastrzyk”. Bio-Krem pod oczy i wokół ust na głębokie zmarszczki na dzień i na noc (32,99 zł/15 ml) zawiera naturalny kolagen morski, wyciąg z japońskich wodorostów Kombu oraz kofeinę. Działa przeciwzmarszczkowo, liftingująco oraz usuwa ze skóry oznaki zmęczenia.. Jako ciekawostkę warto dodać, że kombu oznacza w języku japońskim szczęście. Po takiej kuracji skóra z pewnością będzie szczęśliwsza.

Połączenie gruszki i karmelu to nie tylko dobry pomysł przy tworzeniu kulinarnych receptur, ale także świetny duet w pielęgnacji. Takie połączenie znajdziemy w BALSAMIE DO CIAŁA PLANET ESSENCE PERFECTA (17,99 zł/250 ml). Intensywnie nawilża, koi i odżywia skórę, a do tego ją uelastycznia. Jego bogata formuła szybko się wchłania, pozostawiając kuszący zapach owoców. Ekstrakt z owocu gruszy wykazuje działanie wygładzające, rewitalizujące i nawilżające. Dodatkowo o skórę zadba obecne w balsamie masło shea (zmiękcza i odżywia skórę, dodatkowo wzmacnia i chroni warstwę lipidową naskórka) i olej jojoba - silnie nawilża, regeneruje i koi.

Najwięcej witamin odmładzających znajdziemy w… kosmetykach, m.in. YOSKINE SUPREME-VIT B12&C ZASTRZYK WITAMIN Odmładzające serum redukujące przebarwienia (69,99 zł/30 g), które działa przeciwzmarszczkowo i skutecznie redukuje plamy oraz przebarwienia widoczne na skórze. W jego składzie znajdziemy różową (z natury!) witaminę B12, która wykazuje właściwości regenerujące skórę, przyspiesza odnowę komórek i spowalnia proces fotostarzenia. Ponadto, łagodzi podrażnienia i zaczerwienienia. W połączeniu z innowacyjną formą witaminy C z wektorem krzemowym - zapewnia szybsze i skuteczniejsze przenikanie witaminy do najgłębszych warstw skóry. Posiada intensywne właściwości przeciwzmarszczkowe, zapobiega wiotczeniu i redukuje przebarwienia.

Jeśli Twoja skóra potrzebuje intensywnej pielęgnacji i odnowy, warto sięgnąć po maseczkę o bogatej formule CELIA KOLAGEN Maseczka wygładzająco-odmładzająca z kolagenem, oliwką i ceramidami na twarz, szyję i dekolt (9,99 zł/60 ml). Zawiera kolagen, oliwę z oliwek i ceramidy, dzięki którym głęboko nawilża, wygładza i odmładza cerę, przywracając jej zdrowy i młodzieńczy wygląd.

Peeling to produkt, który w kilka chwil przywróci skórze miękkość, a regularnie stosowany poprawi jędrność skóry. PERFECTA SPA Cukrowy peeling do ciała ujędrniająco-odżywczy Algi Morskie (26,99 zł/350 g) delikatnie złuszcza naskórek, pozostawiając skórę jedwabiście gładką. Poprawia wygląd i kondycję skóry za sprawą obecność alg morskich, które są cennym źródłem cukrów oraz składników mineralnych i mają korzystny wpływ na wygląd i kondycję skóry. Dodatkowo olej z bawełny odbudowuje barierę lipidową skóry, silnie nawilża i regeneruje oraz sprawia, że staje się miękka w dotyku. Naturalne kryształki cukru wygładzają i poprawiają wygląd skóry.

Marzysz o odmłodzonej i promiennej cerze? Sięgnij po prowitaminę A pochodzenia naturalnego. W PERFECTA VITAMINS Krem-odżywka witaminowa BioVitamin ProA (29,99 zł/50 ml) znajdziemy Beta-Karoten (z oleju z nasion dzikiej marchewki), który w czasie aplikacji przekształca się w witaminę A. Skutecznie wpływa na kondycję skóry oraz jej młody wygląd, a dodatkowo intensywnie nawilża i odżywia. Działa przeciwzmarszczkowo przyspieszając jej regenerację i przywracając elastyczność. Skóra staje się piękniejsza, bardziej promienna i wygląda na wypoczętą. Krem-odżywka zawiera aż 97% składników pochdzenia naturalnego, w tym: ekstrakt z mandarynki Satsuma (niweluje przebarwienia, rozjaśnia niedoskonałości), kompleks olejków pielęgnacyjnych (nawilża odżywia i regeneruje, utrzymując długotrwały efekt).

Enzymy z dyni wykazują właściwości złuszczające i pobudzające skórę do odnowy biologicznej. Efekt? Gładka i pełna blasku skóra. 3% enzym z dyni znajdziemy w PERFECTA PLANET ESSENCE Naturalnym enzymatycznym peelingu do twarzy (19,99 zł/75 ml). O kondycję naszej skóry zadbają też: naturalne drobiny peelingujące – usuwają martwy naskórek, wygładzają i przywracają cerze naturalną świetlistość i olej z pestek winogron – regeneruje, łagodzi, nawilża i rozświetla cerę. Wzmacnia także naturalną barierę ochronną skóry.