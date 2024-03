Delikatna równowaga dla skóry

W dzisiejszym świecie, gdzie skóra jest stale narażona na szkodliwe czynniki zewnętrzne, jak również na wpływ produktów kosmetycznych, poszanowanie mikrobiomu skóry staje się coraz ważniejsze. Podstawowym krokiem w dbaniu o skórę z poszanowaniem mikrobiomu jest unikanie agresywnych detergentów i silnych środków myjących, które mogą zakłócić naturalną florę bakteryjną skóry. Zamiast tego, warto sięgać po łagodne produkty oczyszczające, które nie naruszają delikatnej równowagi mikrobiomu, np. tołpa.® authentic żel do mycia twarzy nawilżona skóra. To niezbędny krok do czystej skóry z dawką nawilżających molekuł kwasu hialuronowego. Usuwa najdrobniejsze zanieczyszczenia, makijaż oczu i ust z zachowaniem naturalnej równowagi: mikrobiomu, fizjologicznego pH i bariery hydrolipidowej. W ciągu kilku chwil skóra jest idealnie oczyszczona, odświeżona i nawilżona.

Kolejnym kluczowym elementem jest promowanie różnorodności mikroorganizmów na skórze poprzez stosowanie produktów probiotycznych lub prebiotycznych. Te substancje mogą pomócw odbudowie i utrzymaniu zdrowego mikrobiomu skóry, poprawiając jej funkcje ochronne i nawilżające. tołpa.® authentic krem nawilżona skóra to niemal 100% naturalnych składników oraz prosty skład, który zapewnia komfort, bezpieczeństwo i skuteczność w codziennej pielęgnacji. Minimalistyczna, hipoalergiczna i bezzapachowa formuła dodatkowo wspiera mikrobiom. To pielęgnacja z zachowaniem: równowagi hydrolipidowej i naturalnego pH skóry.

Peeling powinniśmy wykonywać dwa razy w tygodniu. Jeśli wykonujemy regularnie - nasza skóra będzie miękka, gładka i pozbawiona niedoskonałości. W przypadku skóry wrażliwej, alergicznej i delikatnej sprawdzą się te bez ścierających drobinek, które mogłyby potencjalnie podrażniać skórę. tołpa.® dermo face enzyme peeling 3 enzymy usuwa zrogowaciały naskórek dzięki trzem aktywnym enzymom, bez konieczności pocierania i bez dodatkowych podrażnień. W jego składzie znajdziemy papainy z papai, bromelainy z ananasa oraz keratoliny (enzym substylizyna uzyskiwany jest w procesie fermentacji) – to trio, które precyzyjnie złuszcza martwe komórki, przywracając skórze blask i promienny wygląd.Mówiąc o równowadze skóry, nie powinnyśmy zapominać o skórze głowy. Doskonale sprawdzi się serum z linii tołpa.® hair rituals. Lekka, nie obciążająca formuła koi i nawilża skórę głowy,przywracając jej balans. Reguluje wydzielanie sebum, zapobiegając przetłuszczaniu się skóry głowy. Nadaje włosom lekkość i świeżość. Pielęgnuje i wzmacnia skórę głowy, co wpływa pozytywnie na wzrost i zdrowy wygląd włosów na długości.

Dbając o skórę z poszanowaniem mikrobiomu, nie tylko wspieramy jej zdrowie i równowagę, ale również promujemy ogólny stan naszego organizmu. Szanując naturalne procesy skórnei wspierając je odpowiednimi środkami oraz nawykami, możemy cieszyć się zdrowszą, bardziej promienną skórą na długie lata.

i Autor: materiały prasowe tołpa

