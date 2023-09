Diadora Sestriere XT – rewolucja w technologii biegowej już dostępna!

Ten polski kosmetyk to hit sprzedażowy w Chinach. Kochają go na całym świecie. U nas kosztuje grosze. Tylko kilkanaście złotych za wysokopółkowe działanie

Wszystkich biegaczy łączy nieustanne przekraczanie kolejnych granic, niezależnie od tego czy jest to własna wytrzymałość, warunki pogodowe, czy eksplorowanie nowych terenów. Marka Diadora wypuszczając model Sestriere XT sprawia, że osiąganie celów będzie jeszcze łatwiejsze. Wszystko dzięki wprowadzeniu innowacyjnej technologii XT, inspirowanej mistrzami płynnego poruszania się w trudnych terenach – koziorożcami. To one, zgodnie z naturą, do mistrzostwa opanowały doskonałą przyczepność, nawet wtedy, gdy wręcz igra ona z grawitacją.

Włoski producent obuwia również wychodzi jej naprzeciw, tworząc nowe możliwości dla sportowców o różnym stopniu zaawansowania. Każde podłoże to odmienny stan balansu dla ciała i umysłu, a odpowiednie obuwie jest narzędziem do pokonywania niedogodności. Dlatego zgodnie z założeniami XT – podeszwa podzielona została na trzy strefy w kształcie litery V. Wzmocniona, twardsza guma po bokach odpowiada za stabilność, podczas gdy środkowa zapewnia dodatkową przyczepność nawet na najtrudniejszych szlakach – czy to powierzchni żwirowej, trawie, błotnistych obszarach, czy śliskich skałach.

Sestriere XT wyróżnia zaawansowana amortyzacja i reaktywność, dzięki udoskonalonej technologii DD Anima. Połączenie sprężystej cholewki z elastycznym Pebaxem (lekkim i bardzo wytrzymałym materiałem odpornym na uszkodzenia mechaniczne), sprzyjają energicznemu wybiciu i płynności biegu. Komfort użytkowania zwiększa oddychająca i niwelująca zapachy wkładka Dnattivo, wykonana z pianki o dużej gęstości, ze zdolnością do absorpcji i desorpcji – pochłaniania i zwrotu energii, odpowiadając tym samym za dodatkową amortyzację.

Ulubione i sprawdzone obuwie powinno służyć przez lata. Odporność na uszkodzenia i ścieranie podczas treningów zapewnia wykorzystanie w konstrukcji DURATECH 5000, specjalnej mieszanki materiałów gumowych, wykazującej dużo wyższą wytrzymałość od klasycznych rozwiązań. Diadora Sestriere XT to nie tylko przemyślana w każdym celu technologia, alerównież odpowiedź na potrzebę posiadania obuwia wyróżniającego się jakościowym designem. W kolekcji postawiono na klasyczny fason biegowy i połączenie stonowanych barw z kontrastowymi detalami, tworząc kompozycję, która sprawdzi się tak samo na szlaku, podczas miejskiego maratonu, czy spaceru do pobliskiej kawiarni.

i Autor: materiały prasowe Diadora