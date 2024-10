Dla widoczności, dla wyników – najnowsza kolekcja biegowa od marki Diadora

POWER TALKS by KÉRASTASE wraz z Sukcesem Pisanym Szminką rozpoczyna walkę z brakiem pewności siebie wśród kobiet

Kobiety oszaleją z radości, gdy zobaczą promocję w Rossmannie. Legendarny podkład do twarzy za 12 zł. Doskonale kryje i nawilża cerę. „Świetny kosmetyk”

Kosmetyki do makijażu

Winter protection od Diadora – nie przebiegniesz niezauważony.

Jesienno-zimowe propozycje dla miłośników aktywności outdoorowej stworzone zostały w zgodzie z wartościami marki, wykorzystując innowacyjne technologie, wysokiej jakości materiały oraz minimalistyczny, ponadczasowy design, z uwzględnieniem kluczowych w nadchodzącym sezonie odblasków.

Najnowsza kolekcja to między innymi SS T-SHIRT RUN, koszulki z krótkim rękawem z oddychającej tkaniny, siateczkowym tyłem, jak i termiczne longsleevy (w wersji z wysokim kołnierzem bądź klasycznym wykończeniem, utrzymane w jaskrawych, intensywnych kolorach, zwiększające widoczność biegacza po zmroku.

Zaawansowana bielizna termiczna z długim rękawem LS ACT to idealna odpowiedź na potrzeby każdej grupy aktywnych osób, którym zależy na odpowiedniej ochronie przed zmieniającymi się temperaturami. Higroskopijne właściwości i lekkość zapewnia technologia DIA Fit, gwarantująca idealne dopasowanie - niczym druga skóra. W DIA Breath, gdzie strefy wentylacyjne i szybkoschnące włókna HIDDEN POWER, ułatwiają transfer wilgoci na zewnątrz tkaniny blisko 130% szybciej niż dotychczas.

Bluza biegowa, TURTLENECK WB WINTER PROTECTION z tkaniny Coolcore, której trójwymiarowa struktura zapewnia termoregulację, posiada panel chroniący przed wiatrem, golf, by uchronić przed wychłodzeniem oraz zapinane na zamek kieszenie, by zabezpieczyć rzeczy potrzebne podczas treningu.

Z tej niezwykle skutecznej technologii marka skorzystała również, tworząc nową odsłonę męskich legginsów, z wodoodporną wkładką na łydce i ściągaczem w pasie, jak i kurtkę RUN JACKET, ze szczotkowaną podszewka, i wypełnieniem Polartec® Alpha® (popularną w kategorii wspinaczkowej).

Jeden sezon – kilka modeli do wyboru.

Bieganie jest sportem z pozoru indywidualnym. Jednak znaczna część uwielbia uprawiać go w duecie, zespole lub jako rodzinną aktywność. Oferta jesienno - zimowa od marki Diadora to obuwie dedykowane dla wszystkich pokoleń – w zależności od potrzeb.

Model buta SESTRIERE-XT2, w swojej budowie inspirowany sposobem poruszania najzwinniejszych mieszkańców górskich przełęczy, gwarantuje przyczepność na odmiennych rodzajach terenu: trawie, żwirze, błocie i śliskich kamieniach. Wykorzystując technologię DD Anima, zwiększa amortyzację, reaktywność i napęd – wszystko po to, by uzyskać (w bezpieczny sposób), jak najlepszy wynik i płynny bieg, przy maksymalnie zaoszczędzonej energii. Co więcej, w najnowszej odsłonie utrzymanej w minimalistycznym połączeniu czerni i szarości, cholewka uzyskana została z recyklingowanego poliestru.

Hołd dla włoskiego dziedzictwa to niesamowicie lekkie Atomo V7000-2, dedykowane zarówno kilometrowym trasom, jak i codziennej rutynie. Stworzone zostały bezpośrednio w Centro Ricerche Diadora jako część linii Diadora Heritage & Sportswear. Poza niezwykłą trwałością, jaką zapewnia specjalna mieszanka gumy wykorzystana w Duratech 5000 oraz piance DD Anima, ze wspomnianym wcześniej modelem ma kolejną wspólną cechę – oddychającą wkładkę DDAttivo, z wysokiej gęstości pianki, charakteryzującej się zdolnością absorpcji i desorpcji oraz wykorzystaniem składników antybakteryjnych, dzięki czemu zmniejsza uczucie ciepła i eliminuje nieprzyjemne zapachy.

Propozycją dla najmłodszych jest za do SNIPE 2 JUNIOR, urokliwe sneakersy wykonane z nylonowej siateczki i cholewki SuprellSoft z uwzględnieniem wszystkich potrzeb starszych sportowców - amortyzowanej podeszwy z pianką EVA oraz wkładką odporną na wstrząsy.

Kolorystycznie zdecydowanie królują modele obuwia widoczne z daleka - odcienie takie jak cytrynowy neon i jaskrawa czerwień, na przemian z klasyczną paletą czerni, bieli i szarości. Nawet jeśli świecący element nie stanowi podstawy, to ze względów bezpieczeństwa – dodajemy chociaż akcent, stawiając przykładowo na czapkę Winter Cap z odblaskowym logo. Wśród akcesoriów na szczególną uwagę zasługują także rękawiczki Winter Gloves Touch, stworzone z myślą o obsłudze smartwatcha i aplikacji sportowych.

i Autor: materiał prasowy Diadora

i Autor: materiał prasowy Diadora