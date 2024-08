i Autor: materiał prasowy Dreamcatcher

Dlaczego kochamy len?

Dreamcatcher to marka inspirowana naturą i tym co nas otacza. Powstała z zamiłowania do wysokiej jakości naturalnych tkanin i pięknych przedmiotów, które towarzyszą nam każdego dnia. W jej ofercie znajdują się lniane tekstylia i loungewear - wszystko szyte w lokalnych i kameralnych pracowniach oraz w zgodzie z prawdziwym krawieckim kunsztem.