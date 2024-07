i Autor: materiał prasowy MyBestHydroBOOST

Wakacje 2024

Dlaczego sama woda w upały to za mało?

Nieprzespane noce, częste podróże, upały - to okoliczności zwiększające ryzyko odwodnienia. Efekt? Czujesz silne zmęczenie i absolutny brak energii. Nawet Twoja skóra staje się sucha, skłonna do podrażnień, traci elastyczność i blask. Co robić? Sama woda to za mało. Ważna jest równowaga elektrolitowa.