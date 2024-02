Do płynu do naczyń dolewam 1/3 szklanki tego i czyszczę pożółkłe ramy okien PCV. Żółte plamy schodzą wraz z pociągnieciem ścierki. Jak czyścić ramy okienne?

Jak wyczyścić pożółkłe ramy okienne?

Przyczyn powstawania żółtych plam na ramach okiennych jest wiele. Mogą on pojawiać się w wyniku smogu, zanieczyszczeń powietrza, tłuszczu z gotowania oraz dymu papierosowego. Przy czyszczeniu plastikowych ram okiennych należy unikać silnych i żrących środków czystości. Mogą one skutecznie zniszczyć powlokę ramy okiennej i zmatowić plastik. Rama zostanie nieodwracalnie uszkodzona. Silne preparaty mogą również powodować powstawanie przebarwień. Ramy okien PCV najlepiej jest czyścić miękką ściereczką przy użyciu delikatnych detergentów.

Do płynu do naczyń dodaję 1/3 szklanki tego i przecieram ramy okienne. Żółte plamy odchodzą w zapomnienie

Za każdym razem, gdy myję ramy okienne to sięgam po sprawdzone, domowe sposoby. W przypadku profilaktyki mieszam 1/3 kwasu cytrynowego z wodą i płynem do naczyń. Tak przygotowaną mieszanką przecieram ramy okienne. Kwasek cytrynowy rewelacyjnie radzi sobie z żółtymi plamami i w delikatny sposób je usuwa. W przypadku większych zabrudzeń sięgam po sodę oczyszczoną. To naturalny i łagodny wybielacz, który nie zniszczy plastiku. Przygotowują gęstą papkę z sody oczyszczonej i wody oraz nakładam ją na największe plamy. Odczekuję kilkadziesiąt minut i całość przemywaj ściereczką nasączoną w płynie do naczyń. Ramy okienne znów są idealnie białe, a po żółtych plamach nie ma śladu.

