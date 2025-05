Dodaj 1 tabletkę do szamponu, a włosy będą rosły jak szalone. Lśniące i pełne objętości. Domowe sposoby na porost włosów

Dodaj 1 tabletkę do szamponu, a włosy będą rosły jak szalone

Chyba każda kobieta wprost marzy o długich i gęstych włosach. Wiele pań szuka w sieci porad i sposobów na szybki porost włosów. Oczywiście kluczem do sukcesu jest nie tylko odpowiednia pielęgnacja włosów i skóry głowy, ale także prawidłowo zbilansowana dieta. To właśnie dostarczanie niezbędnych witamin i minerałów sprawia, że włosy są zdrowe i szybko rosną. Warto też zmienić swoje nawyki pielęgnacyjne. Jednym z najczęściej polecanych sposobów na to, aby włosy szybciej rosły jest dodanie jednej tabletki aspiryny do szamponu do włosów. Ponoć świetnie pobudza cebulki i sprawia, że pasma stają się lśniące. Co zatem zrobić, aby włosy rosły jak szalone?

Domowy sposób, aby włosy szybciej rosły. Wykorzystaj aspirynę

Domowy sposób, który ma sprawić, że nasze włosy będą szybciej rosły opiera się na aspirynie. Zwolennicy stosowania aspiryny na porost włosów argumentują, że kwas acetylosalicylowy, główny składnik aspiryny, może pozytywnie wpływać na skórę głowy oraz włosy. Zgodnie z tą teorią, z racji, że aspiryna jest lekiem przeciwzakrzepowym, oznacza, że może poprawiać krążenie krwi. Lepsze ukrwienie skóry głowy może teoretycznie stymulować mieszki włosowe i przyspieszać wzrost włosów.

Jak stosować aspirynę na porost włosów?

Jednym ze sposobów na wykorzystanie aspiryny w pielęgnacji włosów jest dodanie jej do szamponu. Jak to zrobić? Rozkrusz jedną tabletkę leku, na dłoń wyciśnij miarkę szamponu i wymieszaj te dwa składniki. Następnie umyj mieszanką głowę, masując jej skórę przez kilka minut i spłucz letnią wodą. Taki zabieg powtarzaj raz w tygodniu. Aspirynę można również zastosować w formie odżywki do włosów. W celu jej przygotowania rozkrusz 6-8 tabletek i wymieszaj proszek z 500 mililitrami ciepłej wody. Wymieszaj dokładnie i spryskaj odżywką włosy na całej długości. Najlepiej robić to wieczorem, by składniki miały czas się wchłonąć. Czynność powtarzaj regularnie, 2-3 razy w tygodniu.

Co zrobić, aby włosy szybciej rosły?

Oprócz stosowania aspiryny na włosy, warto zadbać o swoją dietę i suplementację. Zadbaj o to, aby w Twojej diecie znalazły się warzywa i owoce, pełnoziarniste pieczywo, ryby, orzechy, pestki dyni i warzywa strączkowe. Poza tym zbawienny wpływ na kondycję pasm na głowie ma olejowanie. Oleje nie tylko nawilżają włosy, ale również odżywiają i stymulują ich cebulki, przez co przyspieszają wzrost włosów. Olejowanie należy przeprowadzać 1-2 razy na tydzień. Poza tym warto także wykonywać peeling skóry głowy, który oczyści ją z martwego naskórka i ułatwi cebulkom przyjmowanie składników odżywczych.