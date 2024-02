Dodaj 2 łyżeczki do jajka i nałóż na głowę. Nawet po 50-tce włosy rosną jak szalone i odzyskają blask. Sposób na wypadające włosy po menopauzie

Dodaj 2 łyżeczki do jajka i nałóż na głowę. Nawet po 50-tce włosy rosną jak szalone

Jedną z przyczyn nadmiernego wypadania włosów są zmiany hormonalne, do jakich dochodzi w organizmie człowieka. Doskonale wiedzą o tym kobiety po 50-tce, które przechodzą lub przeszły już menopauzę. Wiele dojrzałych pań skarży się na rzadkie i słabe pasma, które kompletnie nie przypominają kosmyków sprzed lat. Oczywiście to naturalny proces i można wspomóc go farmakologią, zdrowym odżywianiem i odpowiednią pielęgnacją włosów. W przypadku tej ostatniej warto stosować domowe sposoby, które w naturalny sposób odżywią kosmyki i skórę głowy. Znakomita jest maska z jajka z dodatkiem dwóch składników. Jak ją przygotować? Do żółtka wlej 1 łyżeczkę olejku rycynowego i 1 łyżeczkę soku z cytryny. Dokładnie wymieszaj te składniki i nałóż maskę na włosy na 30 minut. Po tym czasie ją zmyj i umyj włosy szamponem. Ta maska na wypadające włosy po 50-tce sprawi, że będą rosły jak szalone i odzyskają blask. Żółtka jajka wzmacniają oraz nawilżają nasze włosy, zaś olejek rycynowy przyspiesza ich porost, odżywia cebulki oraz zapobiega wypadaniu.

Przyczyny wypadania włosów

Oprócz zmian hormonalnych, do jakich dochodzi w czasie menopauzy, istnieje jeszcze wiele innych przyczyn wypadania włosów. Zalicza się do nich:

Stres,

Anemia,

Nieprawidłowa pielęgnacja włosów i skóry głowy,

Chora tarczyca,

Zła dieta,

Łysienie androgenowe,

Przyjmowane leki,

Skutek niektórych chorób, które są sporym stresem dla układu odpornościowego,

Choroby skóry głowy, takie jak: grzybica, łuszczyca, łojotokowe zapalenie skóry, czy liszaj płaski,

Cukrzyca.

