Dodaj 2 łyżki do szamponu i umyj głowę. Tak pozbędziesz się uciążliwego problemu z włosami. Sposób na przetłuszczające się włosy

Przyczyny przetłuszczania się włosów

Przetłuszczające się włosy to jeden z najpowszechniejszych problemów, który dotyka zarówno kobiet, jak i mężczyzn w każdym wieku. Przyczyn przetłuszczania się włosów może być wiele, dlatego chcąc skutecznie zwalczyć problem, powinniśmy najpierw udać się do trychologa lub lekarza. Do najczęstszych przyczyn zalicza się:

Niewłaściwą pielęgnację,

Choroby tarczycy,

Zaburzenia hormonalne,

Nagromadzenie toksyn w organizmie,

Zbyt częste czesanie i dotykanie włosów,

Nieprawidłowa dieta,

Stres.

Z przetłuszczaniem się włosów spowodowanym pielęgnacją można walczyć domowymi sposobami. Jeden z nich jest szczególnie polecany przez kobiety. Chodzi o delikatną modyfikację swojego ulubionego szamponu do mycia włosów.

Dodaj 2 łyżki do szamponu i umyj głowę. Tak pozbędziesz się uciążliwego problemu z włosami

Okazuje się, że jednym ze sposobów na przetłuszczające się włosy jest dodanie do swojego szamponu 2 łyżek soli kuchennej. Następnie taką mieszanką należy umyć włosy. Ten popularny produkt kuchenny ma właściwości wzmacniające, nawilżające i nabłyszczające. Dodatkowo usuwa nadmiar sebum i kontroluje pobudzone gruczoły łojowe na skórze głowy. Efekt zobaczysz już po pierwszych zabiegach.

