Gama Anti-Age Global to jedna z kluczowych linii kosmetyków przeciwstarzeniowych od Yves Rocher. Powstała w 2012 roku i od tamtej pory cały czas się rozbudowuje i zaskakuje swoją innowacyjnością.

Formuła produktów opiera się na gemmoterapii – wiedzy o potędze pąków roślinnych, które kryją w sobie witaminy, minerały i substancje odżywcze. Sercem tej linii jest nektar z pączków Syringi, odmiany bzu, pochodzącego z rejonów Półwyspu Bałkańskiego. Ma on niezwykłe właściwości regenerujące, odżywcze, zwiększa elastyczność skóry i pobudza jej odnowę komórkową. Produkty zawierające ten składnik pomagają skutecznie spowolnić procesy starzenia, spłycają zmarszczki i przywracają blask. Teraz gama Anti-Age Global powiększyła się o Lotion Rozświetlający (139 zł/122 ml), który jest idealny dla zmęczonej cery i stanowi podstawę najlepszej pielęgnacji w duchu slow-aging.

Jeszcze więcej blasku

Promienna i wypoczęta cera to marzenie wielu z nas. Dzięki nowości Yves Rocher - Lotion Rozświetlający Anti-Age Global - możesz przywrócić zdrowy blask swojej skórze i zapewnić jej kompleksową pielęgnację w zgodzie z naturą.

Ten kosmetyk to prawdziwy must-have w codziennej rutynie pielęgnacyjnej. Zawiera 98% składników pochodzenia naturalnego, w tym cenny wyciąg z pączków roślinnych. Formułę wzbogacono o 2,5% ekstrakt botaniczny z efektem AHA z opuncji figowej, który działa złuszczająco, usuwając martwe komórki z naskórka. Efekt? Skóra jest wyraźnie wygładzona, odświeżona i pełna energii.

Jednocześnie ekstrakt wykazuje właściwości przeciwutleniające, regenerujące, przeciwzapalne i nawilżające, zapewniając efekt odmłodzenia. Lekka perłowa konsystencja kosmetyku sprawia, że aplikacja staje się przyjemnym rytuałem piękna. Aby osiągnąć najlepsze efekty, wystarczy kilka kropli wklepać w skórę rano i wieczorem.

Lotion już po 72 godzinach zapewnia regenerację komórek1, a niemal od razu daje efekt świeżej, wypoczętej i doskonale nawilżonej cery. To idealny produkt dla kobiet, które cenią skuteczność i naturalność w jednym.

Doskonałe dopełnienie

Kosmetyki z linii Anti-Age Global doskonale ze sobą współgrają i łatwo je dopasować do potrzeb każdej cery. Pierwszym krokiem pielęgnacji jest nowy Lotion Rozświetlający, który nie tylko delikatnie złuszcza i przywraca blask, ale także wspomaga wchłanianie substancji aktywnych z pozostałych kosmetyków. Dzięki niemu każdy kolejny zastosowany produkt działa skuteczniej. Aby jeszcze lepiej pobudzić skórę do regeneracji po użyciu lotionu, warto sięgnąć po Przeciwzmarszczkową esencję korygującą Serum Anti-Age Global Yves Rocher - 229 zł/50 ml. To prawdziwy zastrzyk młodzieńczej energii o przyjemnej, lekkiej konsystencji. W składzie kosmetyku znajduje się wysokie stężenie wyciągu z pączków roślinnych. Dzięki temu produkt doskonale nawilża, rozświetla oraz silnie regeneruje i spłyca zmarszczki. Pozostawia skórę wygładzoną i przyjemną w dotyku. Można go stosować zarówno na twarz, jak i szyję.

Co wyróżnia linię Anti-Age Global?

Szybkie efekty stosowania i przyjemność w użyciu to cechy, które wyróżniają każdy produkt z rodziny Anti-Age Global. Kosmetyki mają piękny zapach i przyjemne konsystencje, dzięki czemu każda aplikacja przypomina luksusowy zabieg. Ich skład oparty jest na specjalnie wyselekcjonowanych i przebadanych naukowo surowcach roślinnych, które są pozyskiwane w zrównoważony sposób. Kosmetyki Anti-Age Global są odpowiednie dla wegan i w minimum 95% bazują na składnikach pochodzenia naturalnego. Na linię Anti-Age Global składają się same sprawdzone i polecane przez klientki kosmetyki, które spełniają potrzeby nawet najbardziej wymagającej skóry.

i Autor: materiały prasowe Yves Rocher