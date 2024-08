Dodaj swoim włosom blasku! Sposoby na taflę we włosach

Ten tusz do rzęs to największy hit tego sezonu! Tak malują się gwiazdy

Nowe primery "Here Comes The Shine" od Anwen to produkty stworzone z myślą o różnych potrzebach włosów. Nabłyszczający primer do włosów wysokoporowatych to idealne rozwiązanie dla suchych, matowych włosów, które często się puszą. Synergia składników aktywnych sprawia, że włosy stają się lśniące, wygładzone i intensywnie nawilżone. Naturalne humektanty, takie jak inulina, hydrolizowana skrobia kukurydziana i wyciąg z korzenia buraka zwyczajnego, pomagają zatrzymać wilgoć wewnątrz włosa, zapewniając długotrwałe nawilżenie. Ceramidy wzmacniają i regenerują strukturę włosa, zwiększając jego elastyczność i zapobiegając łamaniu. Oleje makowy, z krokosza i nasion bawełny wygładzają i uelastyczniają włosy, nadając im jedwabistą gładkość.

Podobnie, primer do włosów średnioporowatych działa na tych samych zasadach, ale z innymi składnikami dostosowanymi do specyficznych potrzeb tego typu włosów. Oleje makadamia, rycynowy i awokado intensywnie nawilżają i regenerują włosy, zapobiegając puszeniu się i łamaniu. Te bogate w składniki odżywcze oleje uelastyczniają i wygładzają włosy, nadając im zdrowy wygląd i blask. Oba primery pomagają utrzymać włosy w doskonałej kondycji, niezależnie od ich porowatości.

Jak Stosować Primery Anwen?

To proste! Niewielką ilość primera rozprowadź na dłoniach, a następnie na suchych włosach. Pozostaw na minimum 10 minut, a potem wykonaj emulgowanie: wmasuj dowolną odżywkę we włosy, spłucz całość i dopiero wtedy użyj szamponu. Gotowe! Teraz możesz cieszyć się efektami swojej pielęgnacji.

Dlaczego Warto Wypróbować?

Anwen to marka, która doskonale rozumie potrzeby różnorodnych typów włosów. Nowe primery "Here Comes The Shine" to połączenie zaawansowanej technologii z naturalnymi składnikami, które dbają o włosy na najwyższym poziomie. Twoje włosy będą lśniące, zdrowe i pełne życia. Przekonaj się, jak łatwo możesz osiągnąć efekt salonowej pielęgnacji w domu. Produkty dostępne są na stronie Anwen oraz w wybranych drogeriach.

i Autor: materiał prasowy Anwen