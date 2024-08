Aleja Sław Rituals: Odkryj wyjątkową selekcję uwielbianych i wielokrotnie nagradzanych produktów

Ten tusz do rzęs to największy hit tego sezonu! Tak malują się gwiazdy

„Aleja Sław Rituals” to kwintesencja podejścia marki do wellbeingu, dobrego samopoczucia i celebrowania drobnych momentów każdego dnia. W selekcji znajdują się produkty z prawie każdej kategorii z portfolio marki, dzięki czemu klienci mogą poznać te, które zasłużyły na szczególne wyróżnienie.

- Wybierając produkty do „Alei Sław Rituals” połączyliśmy piękno innowacji z naszymi uwielbianymi bestsellerami. Cieszę się, że mogę podzielić się moim faworytem, a jest to enzymatyczny puder do mycia twarzy. Jego łagodne, ale skuteczne działanie złuszczające pozostawia moją skórę miękką i odświeżoną - to chwila luksusu w mojej codziennej rutynie – Lot van Rij, dyrektor ds. innowacji.

BESTSELLERY

Patyczki zapachowe Private Collection Sweet Jasmine + wkład uzupełniający: to najlepiej sprzedający się zapach z kolekcji Private Collection i prawdziwy domowy must-have. Z tej linii dostępny jest również płyn do mycia rąk Sweet Jasmine, który w łatwy sposób można uzupełnić dzięki refillom w nowej skoncentrowanej formule.

Płyn do mycia rąk Private Collection Sweet Jasmine + koncentrat: delikatny płyn o neutralnym pH jest łagodny dla skóry, a połączenie eleganckich nut jaśminu, świeżych owoców i drzewa sandałowego dostarcza kojącego i ciepłego zapachu. Nowa, innowacyjna formuła wkładu uzupełniającego w formie koncentratu pozwala bardziej ekonomicznie napełniać dozownik ulubionego produktu.

The Ritual of Namaste Krem przeciwzmarszczkowy na dzień + wkład uzupełniający: ten wielokrotnie nagradzany krem na dzień zawiera bakuchiol, roślinną alternatywę dla retinolu. Dzięki temu składnikowi skóra staje się jędrniejsza i bardziej odżywiona, a drobne zmarszczki są mniej widoczne.

NOWE PRODUKTY

Olejek pod prysznic The Ritual of Mehr: dzięki zawartości trzech odżywczych olejków: ze słodkich migdałów, rzepaku oraz rycynowego, połączonych z drzewem cedrowym, ten oczyszczający olejek pod prysznic 2 w 1 pomaga dodać energii ciału i duszy. Olejek w kontakcie z wodą przekształca się w jedwabistą pianę, pozostawiając skórę miękką, elastyczną i cudownie pachnącą. Idealny dla wszystkich rodzajów skóry, w tym suchej, wrażliwej oraz łuszczącej się. Enzymatyczny puder do mycia twarzy The Ritual of Namaste: ten nowy, delikatny, ale skutecznie złuszczający enzymatyczny puder zawiera kompleksową formułę, która w kontakcie z wodą zmienia się w kremową piankę. Aktywne enzymy z papai i ananasa rozpuszczają martwe komórki naskórka, pozostawiając cerę miękką, gładką i rozświetloną. Odpowiedni dla wszystkich rodzajów skóry.

Naturalny booster do twarzy z PHA i prowitaminą B5: dzięki wielozadaniowym składnikom ten booster nawilża, wzmacnia i regeneruje barierę ochronną skóry. Ponadto pomaga wydobyć naturalny blask cery, a dzięki właściwościom złuszczającym wygładza ją i pozostawia miękką w dotyku.

Naturalny booster do ciała z kwasem hialuronowym: ten preparat na bazie wody rewitalizuje skórę dzięki kwasowi hialuronowemu. Kwas hialuronowy jest naturalnym składnikiem skóry, który głęboko nawilża i przywraca równowagę poziomu nawilżenia, zapewniając jej gładkość i miękkość. Lekka, szybko wchłaniająca się formuła doskonale współgra z kremem do ciała, który warto zastosować w kolejnym kroku pielęgnacji.

Naturalny booster do ciała z bakuchiolem: ten eliksir na bazie oleju pomaga poprawić i wyrównać koloryt skóry. Najlepiej stosować go pod balsam do ciała lub krem nawilżający. Delikatna alternatywa retinolu, znana jako bakuchiol, pomaga zachować elastyczność skóry, jednocześnie stymulując odnowę komórek. Ten booster pomaga odmłodzić skórę zapewniając jej świeżość i jędrność.

Świeca zapachowa Private Collection White Basil: luksusowa świeca o zapachu hiacyntów i bazylii nie tylko będzie uzupełnieniem każdego wnętrza, ale również przeniesie nas wprost na włoską wieś, bez wychodzenia z domu.

ULUBIEŃCY KONSUMENTÓW

Kostka do mycia ciała i włosów The Ritual of Sakura: ta niezawierająca mydła kostka została opracowana tak, aby delikatnie oczyszczać oraz odżywiać skórę i włosy, pozostawiając delikatny zapach.

Mus do ciała The Ritual of Mehr: pełen cytrusowych nut mus do ciała to idealny sposób na zatrzymanie nawilżenia skóry oraz podtrzymanie odświeżającego zapachu kolekcji The Ritual of Mehr po prysznicu. Mus magicznie przekształca się w delikatny i odżywczy balsam, zapewniając ciału optymalne nawilżenie. Dzięki zawartości energetyzującej słodkiej pomarańczy, bogatych olejków i kojącego drzewa cedrowego, pozostawia skórę jedwabistą, miękką i pachnącą.

i Autor: materiał prasowy Rituals

