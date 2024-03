Dodaję 1 łyżeczkę do maski i nakładam na włosy. Po 15 minutach są jak z reklamy: lśniące jak satyna. Domowa maska wygładzająca do włosów

Dodaję 1 łyżeczkę do maski i nakładam na włosy. Po 15 minutach są jak z reklamy

Piękne, lśniące włosy są naszą wizytówką. Nic zatem dziwnego, że tak się o nie troszczymy, stosując najróżniejsze kosmetyki: odpowiednie dla nas szampony, odżywki i maski, czy olejki. Oczywiście w tym, jak prezentują się nasze włosy, dużą rolę odgrywają zarówno geny, wpływające na porowatość włosów, jak i dobrze dobrana do pasm pielęgnacja. I tak oprócz wcześniej wspomnianych kosmetyków, warto wprowadzić odrobinę natury do swojej pielęgnacji. Jeśli masz puszące się i pozbawione blasku włosy, to wypróbuj trik, który zdradził mi moja znajoma. Wystarczy, że do swojej ulubionej maski do włosów dodasz 1 łyżeczkę skrobi ziemniaczanej i nałożysz tę mieszankę na umyte wcześniej pasma. Po 15 minutach zmyj letnią wodą i gotowe. Dzięki tej wygładzającej masce na włosy będą one wyglądać niczym z reklamy.

Skrobia ziemniaczana na włosy. Właściwości

Skrobię ziemniaczaną na włosy można stosować na kilka sposobów. Oprócz opisanej wyżej maski wygładzającej niektórzy polecają także mycie włosów mąką ziemniaczaną lub stosowanie jej jako substytutu suchego szamponu. Dzięki temu pasma zyskują objętość i są zjawiskowo uniesione u nasady. Z kolei, jeśli marzysz o sypkich, ale jednocześnie ujarzmionych, gładkich włosach to zastosuj płukankę z mąki ziemniaczanej. Łyżeczkę wody wsypujemy do chłodniej wody, mieszamy i polewamy umyte pasma. Włosy po takim zabiegu z mąki ziemniaczanej są gładkie i zwiększają swoją objętość.

