Dołącz do HAcademy i zdaj egzamin z pielęgnacji na piątkę. Cała prawda o kwasie hialuronowym

Jak mam ten bronzer na policzkach to dostaje mnóstwo komplementów. Jak aplikować kremowy bronzer?

To już ten czas! Skóra muśnięta słońcem

Wymieszaj z oliwą i nałóż na włosy, a uzyskasz efekt tafli. Nawet suche pasma staną się gładkie i nawilżone. Domowa odżywka do włosów

Kwas hialuronowy jest substancją, która występuje naturalnie w naszej skórze, ale wraz z wiekiem jego poziom zaczyna spadać, a skutki tego można dostrzec każdego dnia stając przed lustrem. Dlaczego warto uzupełniać jego poziom stosując dedykowaną pielęgnację od marki Mixa? Powody wskazuje ekspertka. Potwierdza ona, że niesłabnąca popularność tego składnika ma swoje uzasadnienie w badaniach, a nie chwytach reklamowych. Z taką wiedzą egzamin z pielęgnacji można zdać na piątkę. Poniżej lekcja pod szyldem HAcademy, która pozwoli raz na zawsze obalić powtarzane mity i potwierdzić fakty.

Kwas hialuronowy w kosmetykach – jak stosować?

Kwas hialuronowy to jeden z najczęściej stosowanych składników aktywnych – i nie bez powodu. Jego niezwykła zdolność wiązania wody sprawia, że skóra staje się bardziej nawilżona, jędrna i elastyczna. Jednak, aby w pełni wykorzystać jego potencjał, warto wiedzieć, jak go prawidłowo stosować i odróżniać fakty od mitów. Dr Agnieszka Kołaczek-Martinek, dermatolog, ekspertką marki Mixa, wskazuje, jak wykorzystać jego potencjał i nie dać się zwieść krążącym opiniom, które nie mają potwierdzenia w badaniach.

Jak stosować kwas hialuronowy?

Na wilgotną skórę: Kwas hialuronowy najlepiej działa, gdy jest aplikowany na lekko wilgotną skórę – np. tuż po toniku lub spryskaniu twarzy wodą termalną. Dzięki temu wiąże wodę i zatrzymuje ją w naskórku.

Zawsze z kremem: Po nałożeniu serum z kwasem hialuronowym należy nałożyć krem lub olejek, który „zamknie” nawilżenie i zapobiegnie jego odparowaniu.

Rano i wieczorem: Regularność to klucz. Dwa razy dziennie – rano i wieczorem – zapewni optymalne efekty.

Dla każdego typu skóry: Nawilżenie potrzebne jest każdemu – nawet cerze tłustej czy trądzikowej.

Kwas hialuronowy w kosmetykach – fakty i mity

FAKT: Kwas hialuronowy intensywnie nawilża skórę. Jego cząsteczki mogą zatrzymać nawet tysiąckrotność własnej masy w wodzie, co przekłada się na wyraźne wygładzenie i poprawę elastyczności.

MIT: Kwas hialuronowy może wysuszać skórę. Sam w sobie nie wysusza, ale źle stosowany (np. bez kremu i na suchą skórę) może powodować uczucie ściągnięcia. To nie efekt działania samego kwasu, lecz błędnej aplikacji.

FAKT: Istnieją różne rodzaje kwasu hialuronowego. Kwas o dużej masie cząsteczkowej działa na powierzchni skóry, tworząc warstwę ochronną, natomiast ten o niskiej masie wnika głębiej i nawilża od środka.

MIT: Im więcej kwasu, tym lepszy efekt. Zbyt wysokie stężenie może podrażniać lub powodować odwrotny efekt – kluczem jest dobrze dobrane, zrównoważone stężenie i forma cząsteczki.

Podsumowując: kwas hialuronowy to sprzymierzeniec zdrowej i promiennej skóry – pod warunkiem, że wiemy, jak go stosować. Odpowiednie użycie to gwarancja efektów, a oddzielenie faktów od mitów pozwala uniknąć rozczarowań.

Pielęgnacja z linią Mixa Hyalurogel: 4 kosmetyki z kwasem hialuronowym

Zgodnie ze wskazówkami dr Agnieszki Kołaczek-Martinek, dermatolog, ekspertki marki Mixa, kosmetyki z kwasem hialuronowym warto stosować dwa razy dziennie, podczas porannej i wieczornej rutyny pielęgnacyjnej. Poniżej 4 propozycje, które dostarczą skórze kwasu hialuronowego, a wraz z nim potrzebnego nawilżenia.

Serum nawilżające z kwasem hialuronowym Mixa Hyalurogel

Nawilżające serum Mixa Hyalurogel z kwasem hialuronowym to kosmetyk odpowiedni dla skóry wrażliwej, normalnej i suchej. Łagodzi podrażnioną, wrażliwą skórę już od pierwszego zastosowania, jednocześnie redukując uczucie dyskomfortu i ściągnięcia. Zapewnia jej intensywne nawilżenie przez 24 godziny. Formuła zawiera wysokie stężenie składników aktywnych: niacynamid, prowitaminę B5 i kwas hialuronowy. Składniki te zapewniają skórze miękkość, sprawiając, że staje się gładka i wypełniona oraz wygląda zdrowiej już po 4 tygodniach stosowania. Serum posiada lekką konsystencję, która szybko się wchłania i nie klei się.

i Autor: materiały prasowe, Materiały prasowe MIXA

Krem intensywnie nawilżająca Mixa Hyalurogel

Krem intensywnie nawilżająca Mixa Hyalurogel jest produktem odpowiednim dla osób o skórze wrażliwej, która jednocześnie wykazuje oznaki odwodnienia, jak zmęczenie, spadek elastyczności i utrata blasku. Krem zapewnia natychmiastowe nawilżenie na 24 godziny, przywraca uczucie komfortu, intensywnie nawilża i koi, a także nadaje zdrowy blask i sprawia, że skóra wygląda na gładszą i jędrniejszą. Lekka, kremowo-żelowa konsystencja produktu szybko się wchłania, nie pozostawiając tłustej warstwy. Formuła, która został wzbogacony w kwas hialuronowy, pozwala utrzymać nawilżenie skóry na właściwym poziomie. Kwas hialuronowy to składnik naszej skóry, który posiada zdolności higroskopijne. Jest w stanie wiązać 1000 razy więcej wody, niż sam waży.

i Autor: materiały prasowe MIXA

Bogaty krem intensywnie nawilżający Mixa Hyalurogel

Bogaty krem intensywnie nawilżający Mixa Hyalurogel to idealny produkt dla wrażliwej i odwodnionej skóry suchej, a także bardzo suchej. Jego kremowa konsystencja szybko się wchłania, co sprawia, że aplikacja produktu jest bezproblemowa. Krem intensywnie odżywia i koi skórę, zapewniając jej poczucie komfortu. Formuła kosmetyku chroni przed przesuszeniem i czynnikami zewnętrznymi za sprawą obecności kwasu hialuronowego. To naturalny składnik budulcowy skóry, który jest w stanie wchłonąć 1000 razy więcej wody, niż sam waży. Wykazuje właściwości nawilżające, koi i łagodzi podrażnienia, przynosząc ulgę suchej skórze. Natychmiast dostarcza ciągłego nawilżenia skóry przez 24 godziny.

i Autor: materiały prasowe MIXA

Nawilżający krem-maska na noc Mixa Hyalurogel

Nawilżający krem-maska na noc Mixa Hyalurogel posiada formułę stworzoną z myślą o potrzebach skóry wrażliwej i odwodnionej.

Pomaga odbudować naruszoną w ciągu dnia barierę ochronną i podczas snu regeneruje skórę z oznakami zmęczenia. Dzięki temu nasycona przez całą noc skóra wygląda na wypoczętą i pełną blasku, a widocznie wygładzona i elastyczna cera jest gotowa na nowy dzień. W ciągu nocy kosmetyk nasyca skórę starannie wyselekcjonowanymi składnikami. W jego formule zawiera 7% gliceryny, olej z lnicznika siewnego i kwas hialuronowy. Zawarty w produkcie kwas hialuronowy, znany ze swoich higroskopijnych właściwości, nawilża odwodnioną skórę i wzmacnia naturalną barierę ochronną. Dzięki temu znacznie ogranicza utratę wody.