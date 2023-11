Doskonała pielęgnacja skóry z niedoskonałościami

Mechanizmy skórne wywołujące nadwrażliwość, nadprodukcję sebum czy zmiany trądzikowe są takie same u każdego z nas, nieważne skąd pochodzimy lub jaki region zamieszkujemy. Dlatego koreańskie kosmetyki AXIS-Y powstały w odpowiedzi na konkretne problemy skóry, bez względu na szerokość geograficzną, płeć czy wiek. Część z nich przeznaczona jest do pielęgnacji cery problematycznej, na której dziś się koncentrujemy. Jak o nią dbać? Olga Krasodomska, kosmetolog i ekspert marki wyjaśnia: Należy pamiętać, że skóra trądzikowa jest również skórą wrażliwą. Kluczowe jest mycie jej delikatnym preparatem, który nie będzie podrażniał, tonizowanie w celu przywrócenia odpowiedniego pH oraz dogłębne nawilżanie. Ważne jest również regularne złuszczanie produktami przeznaczonymi do skóry delikatnej i skłonnej do zmian trądzikowych. Ponieważ w procesie ich gojenia mogą powstawać blizny i przebarwienia pozapalne, warto sięgnąć także po preparat przeznaczony do rozjaśniania tego typu zmian pigmentacyjnych.

Filozofia AXIS-Y to koreański model pielęgnacji w nowoczesnym, minimalistycznym wydaniu. W walce z niedoskonałościami marka stawia na te cztery bestsellery do stosowania w ramach pielęgnacji codziennej i uzupełniającej. Wszystkie mają certyfikaty „Cruelty Free” oraz „Vegan”.

CODZIENNA PIELĘGNACJA: oczyszczanie + serum + krem

OCZYSZCZANIE: Daily Purifying Treatment Toner

Tonik Daily Purifying Treatment Toner domyka proces oczyszczania, odświeża skórę i przywraca jej naturalne pH. Usuwa bakterie i zanieczyszczenia, które tkwią głęboko w porach i są odpowiedzialne za pojawianie się trądziku. Zawiera kwas salicylowy BHA (0,5%), delikatnie złuszczający skórę, ale nie pozbawiający jej naturalnego natłuszczenia. Składniki odżywcze z naturalnych składników koją i wspomagają gojenie. 6 składników naturalnych tego toniku to: wąkrota azjatycka, drzewo herbaciane, trzcina cukrowa, lotos, jastrzębiec i pstrolistka sercowata. 1 składnik główny stanowi kwas BHA, a 1 zaawansowana technologia to Metoda Ekstrakcji Jastrzębca.

SERUM: Spot The Difference Blemish Treatment

Serum Spot The Difference Blemish Treatment przeznaczone jest do skóry tłustej, trądzikowej i skłonnej do niedoskonałości. Ma formę lekkiego żelu, a zawarte w nim nawilżające kapsułki z ceramidami pomagają przywrócić barierę ochronną skóry. Jest idealne do punktowego stosowania na wypryski. Działa przeciwzapalnie, antybakteryjnie i antyoksydacyjnie. 6 składników naturalnych serum to: ekstrakt z drzewa herbacianego, liście zielonej herbaty i kamfory, mięta nadwodna, korzeń lukrecji i bambus szerokolistny. 1 składnik główny to Terpinen-4-ol, a 1 zaawansowana technologia to PHYTO-OLIGO 1%.

KREM: Cera Heart My Type Duo Cream

Krem Cera-Heart My Type Duo Cream został podzielony na pół: część niebieska do strefy T (czoło i nos) ma lekką, żelową konsystencję, która nawilża oraz zapobiega rozwojowi niedoskonałości, a częśc biała do strefy U (policzki i broda) o bogatszej konsystencji odżywia oraz chroni przed przesuszeniem. Krem wspomaga gojenie się skóry i zwiększa jej gładkość, działa także anti-aging. 6 składników naturalnych tego kremu to: wąkrotka azjatycka, portulaka pospolita, sorgo, szałwia, alantoina oraz lukrecja. 1 składnik główny pstrolistka sercowata (T) i ceramidy (U), a 1 zaawansowana technologia to Medi & Sorgo.

MASKA: Mugwort Pore Clarifying Wash Off Pack

Maska Mugwort Pore Clarifying Wash Off Pack, składająca się w 61% z wyciągu z bylicy japońskiej, skutecznie oczyszcza pory, łagodzi stany zapalne i podrażnienia oraz delikatnie złuszcza martwy naskórek, działając w ten sposób przeciwtrądzikowo. Przywraca skórze blask i zdrowy wygląd. Ponadto nawilża, wyrównuje jej teksturę i wzmacnia barierę ochronną, pomagając odzyskać elastyczność. 6 składników naturalnych tej maski to: fasola azuki, lotos, listownicowce, karczoch, fasola mung i pstrolistka sercowata. 1 składnik główny to bylica japońska, a 1 zaawansowana technologia Dermatic AC 3.

