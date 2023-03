Doskonała pielęgnacja skóry z niedoskonałościami

Coraz więcej osób boryka się ze skórą problematyczną. Ponieważ niedoskonałości mogą pojawić się w każdym wieku i z różnych powodów, wiele z nas nie ma pewności, na jaką pielęgnację się zdecydować – dopasowaną do wieku, aktualnego stanu skóry, a może rodzaju cery? Tymczasem jak tłumaczy Olga Krasodomska, kosmetolog i ekspert marki AXIS-Y: „Seria odpowiednio dobranych kosmetyków jest dla skóry tym, czym pełnowartościowy posiłek dla organizmu – pomaga maksymalizować efekty poprzez wielopoziomową stymulację procesów odnowy skóry i jej ochrony”.

Pielęgnacja podstawowa… podstawą pielęgnacji!

Ta gra słów to zabieg celowy, ponieważ: „Zbyt często zapominamy, że to właśnie pielęgnacja podstawowa, na którą składa się mycie, tonizowanie, nawilżanie i złuszczanie jest niedocenianym elementem dbania o skórę” – wyjaśnia Krasodomska. I dodaje: „Niestety wiele z nas w pierwszej kolejności, całkiem odruchowo, skupia się na kremie, który działa przede wszystkim na objawy. Taki preparat zapewne zmatowi skórę, zmniejszy stan zapalny i często przy tym niestety wysuszy, ale nie stworzy warunków do odbudowy naturalnego płaszcza hydrolipidowego”. Jak zatem pielęgnować skórę problematyczną i skłonną do zmian trądzikowych? Ekspert marki AXIS-Y przypomina, że kluczowe jest mycie skóry delikatnym preparatem, który nie będzie jej podrażniał, tonizowanie w celu przywrócenia odpowiedniego pH oraz dogłębne nawilżanie. Ważne jest również regularne złuszczanie preparatami przeznaczonymi do skóry delikatnej i skłonnej do zmian trądzikowych. A czego niedoskonała skóra nie lubi? „Składników wysuszających, matujących i podrażniających, czyli tych… po które sięgamy najczęściej, kiedy pojawiają się niedoskonałości” – mówi Krasodomska i dodaje: „Takie surowce kosmetyczne będą nasilały pracę gruczołów łojowych. Należy również unikać składników komedogennych, które zatykają pory i przyczyniają się po powstawania zaskórników”.

Kosmetyki w serii… to serio działa!

Serie kosmetyczne doskonale sprawdzają się zwłaszcza w pielęgnacji skóry wymagającej, ponieważ odpowiadają konkretnym potrzebom na każdym etapie pielęgnacji, a zawarte w nich składniki wzajemnie się uzupełniają, nie przeszkadzają sobie i się nie wykluczają. „Takie postępowanie zmniejsza prawdopodobieństwo wystąpienia podrażnień, ponadto założeniem stosowania całej linii jest wzmocnienie wzajemnego wpływu na skórę, czyli synergia działania” – tłumaczy nasz ekspert. „AXIS-Y to koreańska filozofia pielęgnacji skóry, w minimalistycznym wydaniu, która idzie z duchem czasu. Kosmetyki powstały w odpowiedzi na konkretne problemy skóry, bez względu na szerokość geograficzną, płeć czy wiek, dlatego równie dobrze zadbają o skórę w każdej części świata”.

AXIS-Y – koreańskie kosmetyki najnowszej generacji!

Przebadane dermatologicznie wegańskie kosmetyki AXIS-Y nie zawierają substancji drażniących, parabenów, parafiny, oleju mineralnego, kompozycji zapachowych ani sztucznych barwników. Mogą być stosowane jako seria, co maksymalizuje efekt lub pojedynczo, w zależności od indywidualnych potrzeb skóry. Ich znakiem rozpoznawczym jest bez wątpienia formuła „6+1+1”, co oznacza, że każdy kosmetyk cechuje zastosowanie przynajmniej: sześciu cennych dla skóry wieloskładnikowych surowców pochodzenia roślinnego, jednego głównego składnika biologicznie czynnego na konkretny problem skóry oraz wykorzystanie jednej wyróżniającej się i bardzo zaawansowanej technologii. Receptury AXIS-Y opracowano z myślą o skórze problematycznej, dlatego nie zawierają substancji naturalnych wykazujących tendencję do wywoływania podrażnień, za to wykorzystują rośliny znane z działania kojącego i regenerującego. Jak opowiada Krasodomska: „Produkty z logo AXIS-Y pomagają skórze stworzyć odpowiednie warunki do prawidłowego funkcjonowania. Są to preparaty do podstawowej pielęgnacji, które dbają o pH, mikrobiom i przyspieszają odbudowę ochronnego płaszcza hydrolipidowego. To zaś daje lepsze nawilżenie, zmniejsza nadwrażliwość i przygotowuje skórę do przyjęcia składników biologicznie czynnych”. Warto również pamiętać, że cała seria AXIS-Y może być stosowane również w pielęgnacji skóry mieszanej lub tłustej, ponieważ zawiera składniki silnie nawilżające i regulujące wydzielenie sebum.

i Autor: Materiały prasowe Olga Krasodomska, kosmetolog i ekspert marki AXIS-Y

i Autor: Materiały prasowe AXIS-Y

i Autor: Materiały prasowe AXIS-Y