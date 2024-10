Dyson ogłasza RAYE globalną ambasadorką słuchawek Dyson OnTrac™

RAYE, znana z wychodzenia poza muzyczne schematy i odważnych wyborów artystycznych, zdobyła liczne wyróżnienia, w tym sześć nagród BRIT Awards, Mercury oraz Ivor Novello Awards.

W ramach tego partnerstwa powstał wyjątkowy film z kampanii, w którym RAYE pokazuje, jak słuchawki Dyson OnTrac™ pozwalają jej skupić się, eksperymentować i ożywić melodię - podkreślając znaczenie stworzenia cichej, osobistej przestrzeni dla prawdziwej artystycznej ekspresji. W filmie widzimy, jak RAYE jest wolna od rozpraszaczy dzięki najlepszej w swojej klasie redukcji szumów słuchawek Dyson OnTrac™. Pozwalając swojej wyobraźni swobodnie płynąć, wpada na pomysł i tworzy melodię. Ten film oddaje ducha innowacyjności i kreatywności, który łączy zarówno Dyson, jak i RAYE.

„Cieszymy się, że możemy kontynuować współpracę z RAYE, witając ją jako naszą globalną ambasadorkę. Jej inspirujące podejście do tworzenia muzyki i kreatywności doskonale współgraz dążeniem firmy Dyson do innowacji i przekraczania granic. Słuchawki Dyson OnTrac™ ucieleśniają nasze zaangażowanie w dostarczanie wiodącej w branży technologii audio, która umożliwia artystom takim jak RAYE rozkwit.” - Jake Dyson, główny inżynier marki

„Muzycy pracują niestrudzenie, aby stworzyć bardzo konkretną wizję. Od poziomu częstotliwości, głośności, barwy i tekstury, każdy szczegół kompozycji muzycznej ma znaczenie, aby dotrzeć do miejsca, w którym chcesz przekazać ją światu. Kiedy słucham muzyki, chcę słyszeć ją w najpiękniejszy sposób. Jako artystka chcę, aby ludzie słuchali dokładnie tego, co skomponowałam i doświadczali mojej muzyki tak, jak wyobrażałem sobie, że będzie słyszana, kiedy nagrywałem ją w studiu. Absolutnie kocham muzykę. Mówiąc prościej, uwielbiam dźwięk dobrej jakości, a słuchawki Dyson OnTrac™ to zapewniają.” – dodaje piosenkarka i autorka tekstów RAYE

Słuchawki Dyson OnTrac™ nie tylko podnoszą poziom procesu twórczego artysty, ale także na nowo definiują sposób, w jaki fani doświadczają muzyki. Po pierwsze, blokując do 40 dB niepożądanego hałasu, słuchawki Dyson OnTrac™ tworzą nieskazitelne środowisko odsłuchowe, wolne od zewnętrznych zakłóceń. Następnie, wykorzystując zaawansowane 40-milimetrowe przetworniki głośnikowe i przetwarzanie sygnału audio, które odtwarzają częstotliwości od 6 Hz do 21 kHz - poza słyszalnym spektrum - słuchawki Dyson OnTrac™ precyzyjnie odtwarzają każdą nutę, uderzenie i szept, zapewniając, że słuchacze poczują pełny zakres dźwięku - odzwierciedlając scenę dźwiękową zgodnie z zamierzeniami artysty. Słuchawki zapewniają komfort i nieprzerwaną pracę podczas długich sesji twórczych i odsłuchów, oferując aż 55 godzin działania baterii1, nawet przy włączonej aktywnej redukcji szumów.

Słuchawki Dyson OnTrac™ oferują ponad 2000 możliwości personalizacji, dzięki wymiennym nakładkom zewnętrznym i poduszkom, które można dopasować z szerokiej gamy kolorów i wykończeń. Wybór RAYE to nakładki Czarny nikiel CNC z nausznikami w kolorze Pudrowy Róż, oferujące wyrafinowany, ale zabawny kontrast. Na stronie Dyson.pl użytkownicy mogą korzystać z narzędzia wizualizacyjnego Dyson, aby łączyć i dopasowywać własne charakterystyczne kombinacje lub odtworzyć wygląd słuchawek RAYE.

„Lubię mieć możliwość wyboru nastroju i fajnie jest móc zmieniać kolory w słuchawkach Dyson OnTrac™. Myślę, że to naprawdę świetna dodatkowa funkcja, oprócz doskonałej jakości dźwięku.” – dodaje RAYE o personalizacji Dyson OnTrac™

i Autor: materiał prasowy Dyson

i Autor: materiał prasowy Dyson