Dzień Kobiet 2023. Specjalna akcja, która udowadnia kobiecą siłę

Każdego roku w Międzynarodowy Dzień Kobiet marka & Other Stories oddaje hołd sztuce, tworzonej przez artystki ze wszystkich dziedzin. Marka przedstawia kobiece historie, które mówią o potrzebie zmian i wyrażania siebie.

W 2023 r. & Other Stories nawiązało współpracę z jedną z najbardziej ekscytujących młodych pisarek i „insta-poetek” dzisiejszych czasów - Nikitą Gill. Jej wiersze i sztuki teatralne doceniane są na całym świecie za to, jak pozwalają nam doceniać prawdziwą wartość własnych doświadczeń. Na potrzeby tegorocznej kampanii, Gill stworzyła specjalny wiersz zatytułowany „A Sacred Story”, który zostanie opublikowany w Internecie, mediach społecznościowych i w sklepach. Oto jego fragment:

Chwała za wszystkie kobiety, którymi byłaś

aby zostać kobietą, którą jesteś dziś.

Jesteś swoją własną, świętą historią.

Obchodzony 8 marca, Międzynarodowy Dzień Kobiet symbolizuje drogę przez dzieje historii, którą kobiety przebyły, aby zapewnić sobie lepsze życie. Co rok przypomina, że choć wiele udało się już osiągnąć, to wciąż pozostało wiele do zrobienia.

„Czuję, że Międzynarodowy Dzień Kobiet to święto pamięci. Spędzam go myśląc o słowach Bell Hooks, Audre Lorde i Sojourner Truth - o tym, jak daleko zaszłyśmy, i jak daleko musimy jeszcze iść. Myślę o kobietach, które w tej historycznej sztafecie trzymały tę pochodnię przede mną. Myślę o tym, co muszę zrobić dla kobiet, którym to ja przekażę ten ogień” - mówi Nikita Gill.

Dzięki wierszowi Gill, & Other Stories chce inspirować klientki i wywołać dyskusję na temat współczesnych kobiet. Marka poprosi swoją społeczność o podzielenie się własnymi odpowiedziami na pytanie „Czym jest dla Ciebie Międzynarodowy Dzień Kobiet?”. Za każdy komentarz, pozostawiony pod postem z wierszem Nikity Gill na profilu @andotherstories na Instagramie, marka & Other Stories przekaże 1 euro na rzecz CARE® - wiodącej organizacji humanitarnej walczącej z ubóstwem. Jako globalna instytucja pozarządowa, CARE® zwraca szczególną uwagę na dziewczęta i kobiety, które – z odpowiednimi zasobami – mają moc wydobywania z ubóstwa całych rodzin i społeczności.

„W ten Międzynarodowy Dzień Kobiet mamy nadzieję zainspirować nasze klientki i zachęcić je do odkrywania i wyrażania siebie – za pomocą poezji” - mówi Lina Söderqvist, Managing Director & Other Stories.

Kampania będzie prezentowana w Internecie, mediach społecznościowych i sklepach & Other Stories na całym świecie od 8 do 14 marca 2023 r.

i Autor: Materiały prasowe Nikita Gill

i Autor: Materiały prasowe COS