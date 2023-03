Dzień Mężczyzny. Panowie! Do zlewów! Kilka słów o męskiej pielęgnacji

Pół żartem, pół serio można rzecz, że kobiety w zakresie męskiej pielęgnacji zaczynają odnosić swoje pierwsze sukcesy. Coraz więcej panów zaprzyjaźnia się z codziennym rytuałem pielęgnacyjnym i zaczyna lubić wklepywanie kosmetyków i masaże skóry. Co ważne, nie robią tego w ukryciu, po kątach. Niektórzy nawet odważą zapytać się w drogerii o przeciwzmarszczkowy krem dla mężczyzn. Skóra kobiet i skóra mężczyzn ma takie same potrzeby. Eksperci przyznają, że cera panów jest o około 25 proc. grubsza i mniej rozciągliwa. Mężczyźni mają skórę lepiej ukrwioną i o wiele bardziej tłustą. Dobrze dobrana pielęgnacja powinna być dopasowana do ich indywidualnych potrzeb.

Światowy gigant w zakresie beauty-tech, czyli marka FOREO nie zapomina o mężczyznach i ich potrzebach. Kultowa szczoteczka do mycia twarzy FOREO LUNA już od wielu lat dostępna jest także w wersji "dla panów". Najnowsza LUNA 4 MEN to kompleksowe urządzenie do pielęgnacji skóry oraz brody. LUNATM 4 MEN wykorzystuje impulsy T-Sonic TM i aksamitnie miękkie wypustki silikonowe do usuwania zabrudzeń z porów. Potwierdzono klinicznie, że przyrząd usuwa 99% brudu, tłuszczu i pozostałości makijażu oraz jest 35 razy bardziej higieniczny, niż szczotki z włosiem nylonowym. 97% użytkowników zgłasza miększą skórę i gładsze golenie. 90% zgłasza dokładniejsze golenie, mniej poparzeń od maszynki i wydłużoną trwałość maszynek.

Posiada ona tryb czyszczenia łagodny, zwykły i głęboki – do różnych obszarów twarzy i szyi. 16 poziomów intensywności pulsacji T-SonicTM. 100% użytkowników zgłasza, że po użyciu LUNATM skóra jest lepsza niż po myciu ręcznym. Wszystko dopasowane do potrzeb męskiej skóry. Kierowany masaż ujędrniający ogranicza zmarszczki, podnosi skórę, relaksuje napięte mięśnie twarzy i szyi oraz poprawia drenaż limfatyczny - likwidując widoczne oznaki starzenia.

