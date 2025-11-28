Ekskluzywna oferta Cyber Monday! 3 urządzenia, tylko 1 dzień!

Wystarczy wpisać kod rabatowy FOREOBF35, aby skorzystać z dodatkowej zniżki 35% na foreo.com do północy 1 grudnia.

Poznaj 3 bestsellery Cyber Monday 2025…

FAQ™ 401 to urządzenie do modelowania szyi i twarzy łączy podwójny mikroprąd (o natężeniu do 580 uA) z czerwonym i niebieskim światłem LED. Światło czerwone i niebieskie zwalcza zmarszczki, nierównomierną teksturę i wspiera produkcję kolagenu, a masaż T-Sonic™ poprawia drenaż limfatyczny i zwiększa promienność, stymulując zewnętrzną warstwę skóry.

OSZCZĘDZASZ 35% (cena przed rabatem 1999 zł)

issa™ 4 plus to ultra higieniczna soniczna szczoteczka 4w1, dostępna na rynku od niespełna 4 miesięcy. Ma 3 tryby szczotkowania, w tym tryb wybielający, oraz technologia AI Pressure Adapting, która analizuje nacisk na zęby podczas szczotkowania i automatycznie dostosowuje intensywność w celu uzyskania optymalnych wyników. Na główce po drugiej stronie szczoteczki znajduje się czyścik do języka i policzków.

OSZCZĘDZASZ 42% (cena przed rabatem 999 zł

PEACH™ 2 Pro Max Urządzenie do depilacji IPL, które zapewnia profesjonalne rezultaty podczas domowych zabiegów. Dzięki okienku zabiegowemu o powierzchni 11,5 cm² możeszprzeprowadzić depilację całego ciała w zaledwie 6 minut. Usuwa do 90% włosów już po 4 użyciach.

OSZCZĘDZASZ 45% (cena przed rabatem 3499 zł)

Oprócz promocji z okazji Cyber Monday, możesz również kupić kultowe urządzenia: BEAR™ 2, FAQ™ 202, LUNA™ 4. Dostępne na foreo.com od 11 listopada do 2 grudnia. Wpisz kod rabatowy FOREOBF35, aby skorzystać z dodatkowych 35% zniżki.