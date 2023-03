Elegancka sukienka w promocji Reserved skradła serca kobiet po 50-tce. Kobiecy fason za 39 zł sprawdzi się wiosną 2023. Koleżanki padną z zazdrości

Elegancka sukienka z Reserved to marzenie każdej kobiety po 50-tce

Ta sukienka z Reserved to prawdziwy hit na wiosnę 2023. Jest zwiewna i niesamowicie kobieca, dlatego ta sukienka z Reserved jest wymarzonym fasonem dla kobiet po 50-tce. Swobodny krój z dekoltem w kształcie litery V, nie krępuje ciała, z tego względu to idealny wybór dla pań o każdym typie sylwetki - zamaskuje odstający brzuch czy szersze biodra. Niewątpliwie genialnym rozwiązaniem jest wiązanie przy dekolcie, dzięki któremu można go zakryć, jeśli nie lubimy głębokich wcięć. Dół tej sukienki z Reserved dla kobiet po 50-tce jest zakończony elegancką falbaną, zaś rękawy gumką, co dodaje tej sukience dziewczęcego uroku. Wykonana jest w 100% z wiskozy, czyli przewiewnego materiału, który świetnie spisuje się podczas cieplejszych dni, a dodatkowo wspaniale układa sie na sylwetce. Jeśli szukasz pięknej sukienki na wiosnę 2023 to z pewnością ta z promocji Reserved przypadnie Ci do gustu.

Sukienka w promocji Reserved za 39 zł. Koleżanki pękną z zazdrości

Sukienka z Reserved jest teraz dostępna w kuszącej promocji. Jej cena została obniżona z 89 zł na 39 zł. To świetna okazja, aby kupić piękną sukienkę na wiosnę 2023 za dosłownie grosze. Klientki Reserved mogą ją kupić w pełnej rozmiarówce - w sklepie online jest dostępna w rozmiarze od 34 do 44. Jeśli zestawisz ją ze skórzaną ramoneską lub marynarką będziesz wyglądać jak królowa stylu.

i Autor: Reserved Sukienka z Reserved 39.99 zł dla kobiet 45+