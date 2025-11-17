Esencja męskiej elegancji. Klasyka i kunszt krawiecki na sezon jesień/zima 2025.

W tegorocznej odsłonie Fine Tailoring dominują garnitury z wełny Super 130’s oraz połączenie kaszmiru z jedwabiem. Modele o smukłych sylwetkach, z szerokimi klapami i subtelnym połyskiem materiałów, tworzą wizerunek mężczyzny pewnego siebie, ceniącego styl. W kolekcji znalazł się m.in. klasyczny, granatowy garnitur z wełny Super 130’s, wykonany metodą half-canvas, gwarantującą idealne dopasowanie i wygodę przez cały dzień. Dla mężczyzn szukających subtelnej odmiany klasyki, Vistula proponuje beżowy melanż z kaszmirem i jedwabiem – lekki i elegancki. Jesienią nie mogło zabraknąć ponadczasowej kraty. Marka stawia więc na szary melanż z brązem – połączenie spokojnej formy z wyrafinowanym detalem. Każdy model wyróżnia perfekcyjna linia kroju i dbałość o najmniejszy szczegół.

Uzupełnieniem dla garniturów będą koszule wykonane z bawełny Two Ply, w kolorze białym, błękitnym i w bordowe pasy w diagonalnym splocie twill. Włoskie kołnierzyki, mankiety na spinki lub guziki oraz precyzyjne przeszycia podkreślają ich formalny charakter. Przy casualowych stylizacjach sprawdzą się miękkie golfy z mieszanki wełny i kaszmiru - symbol dyskretnej, codziennej elegancji. Jest to idealny wybór pod marynarkę lub płaszcz, a uniwersalne barwy granatu i jasnego brązu sprawdzą się przy każdej wariacji kolorystycznej.

Wśród okryć wierzchnich Vistula proponuje kaszmirowe płaszcze w odcieniach granatu i beżu. Łączą klasyczny krój z nowoczesnym podejściem do zrównoważonej produkcji. Nie zabrakło też klasycznej dyplomatki z wełny i kaszmiru w głębokiej czerni – synonimu męskiej elegancji w najczystszej formie.

Kolekcja powstała w Polsce z wykorzystaniem najwyższej jakości tkanin pochodzących z renomowanych włoskich manufaktur. Projektanci marki zadbali o każdy detal – od konstrukcji marynarek wykonanych metodą half-canvas, po ręcznie przeszywane detale.

