Fakty i mity dotyczące wakacyjnej pielęgnacji

Czy wiesz, że ….

….. możesz spokojnie sięgać po kosmetyki z enzymami w trakcie wakacji? Enzymy odgrywają w kosmetykach piękną rolę - złuszczając naskórek dają pole do działania innym składnikom. Są totalnymi sprzymierzeńcami odnowy, gładkości i naturalnego blasku. A przy tym są bezpieczne, ponieważ działają na poziomie naskórka. Latem sięgnij po tołpa.® dermo face enzyme. enzymatyczny żel-olejek do mycia (195ml / 31,99 zł). Zapewnia on maksymalne oczyszczanie bez naruszania bariery ochronnej. Koncentruje moc złuszczającego enzymu papai i oleju z baobabu, aby idealnie oczyścić skórę z głębokich zanieczyszczeń, sebum, podkładów i filtrów przeciwsłonecznych. Dzięki żelowo-olejkowej formule i owocowemu zapachowi, zapewnia uczucie intensywnej świeżości i czystości. Nie pozostawia tłustej warstwy i nie powoduje nieprzyjemnego uczucia ściągnięcia.

… oparzenia słoneczne są jedną z najczęstszych przyczyn uszkodzeń skóry, zwłaszcza w populacji szczególnie narażonej, czyli u dzieci, bowiem ich skóra jest cieńsza niż u dorosłych, delikatna i skłonna do oparzeń. Ryzyko jest szczególnie wysokie u dzieci z pierwszym i drugim fototypem skóry, czyli ze skórą jasną. W przypadku oparzeń słonecznych skóra jest podrażniona, zaczerwieniona i bardzo szybko staje się sucha i zaczerwieniona, a następnie łuszczy się i swędzi, a co najgorsze - ma tendencje do pękania. W takim stanie bardzo łatwo jest o kolejne uszkodzenia i powstawanie małych ranek. Wtedy też wymaga szczególnej opieki, a dokładniej pielęgnacji kremem, który ją zregeneruje. octenisept® krem (50 ml/ 31 zł) chroni i regeneruje wysuszoną skórę, łagodzi podrażnienia. Specjalnie dobrana kompozycja składników aktywnych, ma za zadanie nawilżać, natłuszczać, chronić, regenerować oraz pielęgnować skórę - na co dzień oraz w szczególnych przypadkach. Obecna w kremie oktenidyna posiada unikalne właściwości: działa zarówno na bakterie, grzyby i wirusy w czasie 1 minuty! Krem octenisept® zawiera również wazelinę, bisabolol oraz panthenol. Nie ma w nim za to żadnych substancji barwiących ani zapachowych.

….. nowe podejście do profilaktyki przeciwstarzeniowej koncentruje się na wspieraniu skóry w procesach jej regeneracji i samoodnowy. W zgodzie z filozofią prof. Tołpy czerpania tego co najlepsze z natury i zainspirowani medycyną regeneracyjną marka tołpa.® opracowała t-EGF łączące w sobie dwa niezwykle silne składniki aktywne: torf tołpa.® z naturalnie obecną w skórze regenerującą molekułą - czynnikiem wzrostu EGF. Formuły mają za zadanie wspierać zdolności regeneracyjne skóry – w zgodzie z jej naturą i u źródła przyczyn spowolnienia procesów odnowy. Dowody? Badania przeprowadzone na grupie grupa 400 użytkowników, potwierdzają, że t-EGF o 25% redukuje zmarszczki, o 38% poprawia elastyczność, skóra wygląda jak 8 lat młodsza. Kompleks t-EGF znajdziemy w linii tołpa.® ideal age, które oferuje: illumi serum rozświetlające z witaminą C, filler serum wypełniające z kwasem hialuronowym, renew serum odnawiające z kwasami, ujędrniający krem pod oczy, kremy: wypełniający z niacynamidem i kwasem hialuronowym, regenerujący z ceramiddem NP i omega 3, krem SPF 50.

…nadchodzący Dzień Ojca można uznać, obok Dnia Mamy, za jedno z najważniejszych świąt. Zarówno Dzień Ojca, jak Dzień Matki to dni, których obchody wprowadzono spontanicznie, bez dekretów czy parlamentarnych uchwał. Sam pomysł na ustanowienie dnia poświęconego wszystkim ojcom narodził się w Stanach Zjednoczonych, podobnie jak pomysł na Dzień Mamy. Pierwszy Dzień Ojca w USA obchodzono już 19 czerwca 1910 roku w miasteczku Spokane w stanie Waszyngton. Uroczystości zorganizowała córka weterana wojny secesyjnej, pani Sonora Smart Dodd, której ojciec (William Smart), po śmierci żony wychowywał samotnie ją oraz pięcioro jej młodszych braci. Sonora dowiedziawszy się podczas jednej z niedzielnych mszy, że istnieje już dzień honorujący matki, uznała, że trud i poświęcenie jej ojca, a także wszystkich innych ojców na świecie, także zasługuje na własne święto. Niezależnie od tego czy obchodzimy Dzień Ojca, warto zadbać o tatę – nie tylko od święta, ale każdego dnia – zrób coś miłego: może bilety do kina, koncert lub spacer z kawą? A jeśli Twój Tata jest miłośnikiem dbania o siebie sprezentuj mu kosmetyk z gamy tołpa.® men, np. krem nawilżający z kwasem hialuronowym (40 ml/ 38,99 zł). To lekki, przyjemny w stosowaniu krem w błękitnym kolorze pochodzącym z naturalnego barwnika, szybko się wchłania, nie pozostawia tłustego filmu na skórze. Pomaga utrzymać nawilżenie skóry na wysokim poziomie aż do 72 h. Błyskawicznie łagodzi podrażnienia i zaczerwienienia, eliminuje uczucie ściągnięcia i działa jak zastrzyk witalności dla zmęczonej skóry.

… wśród trendów podróżniczych na 2024 wybija się planowanie wakacji z chatem GPT? Coraz więcej podróżujących korzysta z usług sztucznej inteligencji do planowania wycieczek, znajdowania idealnych miejsc pobytu, atrakcji. To co, ruszmy w drogę?

