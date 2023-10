Fantastyczne promocje w perfumeriach Sephora. Rabaty w wysokości kilkudziesięciu złotych na Twoje ulubione kosmetyki

Ściągnij aplikację Sephory i skorzystaj z wyjątkowych kodów rabatowych

Kto nie lubi promocji? Jesień to czas kiedy rozpoczyna się wielkie sezon wyprzedażowy. Zanim jednak wkroczymy w szalone promocje związane z Black Friday 2023, to w wielu sklepach znajdziemy genialnie wyprzedaże na początek jesieni. Sieć perfumerii Sephora rozpieszcza swoich klientów wyjątkowymi kodami rabatowymi (tak, jest ich więcej niż jeden). Pozwalają one na zakupy z kilkudziesięciu procentowym rabatem. Jak skorzystać z promocji Sephory?

Zobacz także: Nowe perfumy dla pewnych siebie kobiet. Mistrzowie perfumiarstwa stworzyli zapach, który składa hołd wolności i pewności siebie

Zgarnij kod rabatowy minus 18 proc. na zakupy w Sephorze

Zapełnij koszyk ulubionymi produktami, zapachami lub nieprzetestowanymi jak dotąd bestsellerami i przy finalizacji użyj kodu REEL18, by uzyskać jednorazowy rabat 18 proc. Oferta obowiązuje tylko w aplikacji Sephora! ⁣Kod jest jednorazowy i dotyczy zakupów za min. 149 zł. Czas trwania promocji: do 15.10.2023. Co ważne: oferta nie obejmuje kosztów przesyłki, nie łączy się z innymi promocjami, nie dotyczy zakupu kart upominkowych. Z promocji wyłączone są produkty taki marek jak: Fenty Beauty, Sephora Collection, Rare Beauty, MakeUp by Mario oraz Drunk Elephant. Pełna lista wykluczeń dostępna jest na stronie Sephory.

Chcesz jeszcze więcej? Kod rabatowy minus 20 proc. na zakupy w Sephorze

Kod rabatowy "CUDO" na zakupy powyżej 199 zł. Możesz z niego skorzystać zarówno robią zakupy a w aplikacji, jak i poprzez sklep internetowy. Zamawiając ukochane kosmetyki poprzez aplikację zgarniesz 20 proc. rabatu, zaś kupując online otrzymasz upust 18 proc. Promocja obowiązuje do 09.10.2023 r. Oferta nie obejmuje kosztów przesyłki i nie łączy się z innymi promocjami – w tym rabatami, kuponami, ofertami specjalnymi, a także nie dotyczy zakupu kart upominkowych oraz usług. Oferta nie dotyczy produktów marek znajdujących się pod linkiem: https://www.sephora.pl/wykluczenia. Promocja jest dostępna w opcji Click&Collect.