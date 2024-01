Fryzjer wywołał uśmiech na twarzy tej 50-latki. Zamiast ufarbować siwe odrosty, zrobił jej odmładzającą fryzurę dla kobiet po 50-tce

Fryzjer wywołał uśmiech na twarzy tej 50-latki. Zrobił jej odmładzającą fryzurę

Zmiana fryzury to dla wielu kobiet poważna decyzja. Jednak czasami warto zaryzykować i postawić na modne cięcie, które podkreśli naszą urodę. Jeśli mamy wątpliwości, można udać się do doświadczonego stylisty, który podpowie, jaka fryzura będzie pasować do kształtu naszej twarzy oraz na jaki kolor włosów powinnyśmy postawić. Z pewnością przekonała się o tym klientka znanego fryzjera Jacka Martina, który przeprowadzoną przez siebie metamorfozą fryzury u kobiety po 50-tce zaprezentował na Instagramie. - Ta cudowna klientka przyleciała do mnie z Północnej Karoliny - podpisał swoją relację. Stylista najpierw wnikliwie przyjrzał się włosom kobiety. Od razu rzucił się w oczy kilkucentymetrowy siwy odrost i mocno zniszczone farbowaniem kosmyki. Jednak stylista zdecydował, że nie ufarbuje odrostów swojej klientce. Zamiast tego postawił na modną i odmładzającą fryzurę dla kobiet po 50-tce. Pozostawił jej długie pasma, delikatnie je cieniując przy twarzy. Postawił także na siwą koloryzację, która fantastycznie zgrała się z karnacją jego klientki. Jak zareagowała kobieta, gdy zobaczyła tę metamorfozę? Uśmiech nie schodził z jej twarzy.