i Autor: Shutterstock

Koloryzacja 2024

Fryzjerzy alarmują: kobiety proszą o ten kolor włosów na wiosnę 2024. Naturalna tonacja tuszuje zmarszczki. Modna koloryzacja dla kobiet po 50-tce

To najnowszy trend fryzjerski na wiosnę 2024. Fryzjerzy alarmują, że ostatnio klientki przychodzą do ich salonów i proszą o ten kolor włosów na wiosnę. Okazuje się, że dla kobiet po 50-tce ta modna koloryzacja to strzał w dziesiątkę. Naturalna tonacja sprawia, że zmarszczki są zdecydowanie mniej widoczne, a cera zyskuje zdrowego blasku. Modny kolor włosów na wiosnę odmładza!