Fryzura, która dodaje 15 lat. Jeżeli masz taką fryzurę to natychmiast ją zmień. Fryzjerzy są zgodni: ten przedziałek masakrycznie postarza

Fryzury na lato 2024. Ten przedziałek postarzy Cię o 15 lat

Modne fryzury na lato 2024. W ostatnim czasie w trendach przeżywamy wielki powrót lat 90-tych. Również we fryzjerstwie coraz bardziej zauważalne są trendy znane z minionej epoki. Oczywiście, w modzie nikt nie ma prawa nic nam narzucać. Najważniejsze to czuć się dobrze w swojej skórze. Pewność siebie i poczucie własnego piękna to zdecydowanie najlepsze, co możemy mieć. W modzie jest jednak tak, że kurczowe trzymanie się znanych i sprawdzonych trendów sprzed lat nie zawsze jest korzystnie. Wybierając fryzury, które modne były kilkanaście lat temu nieświadomie możemy dodać sobie lat. Tak jest w przypadku tej fryzury, która swego czasu biła rekordy popularności.

Wszystko rozchodzi się o przedziałek. Przez wiele lat królował przedziałek na boku głowy. Kobiety nie wyobrażały sobie innego przedziałka. Ten rodzaj przedziałka lansowały największe gwiazdy i na wiele lat zdominował on trendy we fryzjerstwie. To jednak już przeszłość. Obecnie do łask wrócił przedziałek na środku twarzy i to on jest gorącym trendem na lato 2024. Wybór przedziałka zależny jest od rodzaju fryzury oraz kształtu twarzy. Jeśli jednak lubisz podążać za trendami i nie chcesz dodawać sobie optycznie lat, to postaw na przedziałek na środku głowy. Na początku możesz czuć się dziwnie, ale ten rodzaj fryzury sprawi, że będziesz wyglądać modnie oraz nowocześnie.

