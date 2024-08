G-SHOCK i PRO8L3M wypuszczają limitowaną edycję zegarków z okazji 10-lecia zespołu!

Ten tusz do rzęs to największy hit tego sezonu! Tak malują się gwiazdy

G-SHOCK to marka zegarków, która od momentu swojego debiutu w 1983 roku wyrasta z kultury streetstyle’u i streetart’u, pozwalając w pełni wyrażać siebie i która na stałe wpisana jest w świat hip-hopu. Legendarna wytrzymałość zegarków G-SHOCK, nietuzinkowy design i uliczne korzenie idealnie łączą się z szorstkim etosem hip-hopu. Raperzy nosili i noszą G-SHOCKi w studiach, na scenach i ulicach, które są ich naturalnym środowiskiem. G-SHOCK przez lata współpracował z markami streetwearowymi, raperami i artystami, aby stworzyć limitowane edycje zegarków. Wystarczy tu wspomnieć najbardziej spektakularne współprace, jak limitowany model GD-X6900 zaprojektowany dla G-SHOCK przez Eminema czy modele DW-6900 i GM-6900 powstałe z okazji 20- i 30-lecia Wu Tang Clan. G-SHOCK widywany był na nadgarstkach takich artystów jak raper A$AP Ferg, Pharell Williams czy Kanye West.

Zarówno marka G-SHOCK, jak i twórcy polskiego duetu PRO8L3M to równolatkowie z rocznika 1983. Co więcej, w zeszłym roku G-SHOCK obchodził hucznie swoje okrągłe 40. urodziny, które zbiegły się w czasie także z 10-leciem powstania PRO8L3Mu. Takie okazje trzeba razem uczcić - niespodzianką dla wszystkich uczestników urodzin G-SHOCK było pojawienie się na scenie Oskara i Steeza.

To jednak nie koniec wspólnych działań. Obchody swojego 10-lecia zespół PRO8L3M zaczął 7 września 2023 roku premierą klipu do utworu Nicea i zapowiedział, że potrwają okrągły rok. Z tej okazji duet przygotował wiele niespodzianek, w tym także unikatowy 10-elementowy merch dla fanów. To w jego ramach powstał limitowany model zegarka G-SHOCK GA-2100 zaprojektowany przez zespół.

G-SHOCK to zegarki do zadań specjalnych, co koresponduje z konceptem naszego specjalnego dropu merchu, zamykającego celebrację dekady działalności muzycznej. Naturalnie chcieliśmy, żeby stały się integralną częścią nowej kolekcji - powiedział duet PRO8L3M. Zaprojektowany przez PRO8L3M nadruk wykonany został w Tokio. Limitowany zegarek G-SHOCK dostępny będzie wyłącznie online na stronie zespołu www.pro8l3m.pl w piątek 30.08 od godz. 20.00.

G-SHOCK

