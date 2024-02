i Autor: materiały prasowe GAP

Strefa mody

Gap i Dapper Dan ponownie łączą siły - nowa wiosenna kolekcja “Western”

GAP powraca z nową oryginalną wiosenną kolekcją we współpracy z Dapper Danem. Kolekcja inspirowana Zachodem rozpala ducha Harlemu i nawiązuje do wizerunku współczesnego miejskiego kowboja. Kolekcja GAP x DAP po raz kolejny udowadnia, że modą można się bawić. I to w wielkim stylu.