Gap i Hailey Bieber prezentują „The Hailey Jean”

W kolekcji znajdują się dwa luźne fasony, odzwierciedlające swobodne podejście Hailey do denimu: Extra Baggy oraz ’90s Low Rise Loose. Inspiracją dla nich były dwa ulubione modele vintage Gap z jej garderoby. Fasony zostały zmienione pod względem proporcji, a także wzbogacone o autorskie sprania i detale z oznaczeniem „1996”, nawiązującym do roku urodzenia Hailey. Wewnątrz podszewki kieszeni znalazł się również nadruk z jej podpisem. Kolekcja obejmuje sześć wariantów sprania obu fasonów, przy czym model Low Rise Loose jest dostępny wyłącznie online.

Gap jest częścią mojej garderoby od dzieciństwa, dlatego ta współpraca rozwinęła się bardzo naturalnie – mówi Bieber. Rok 1996 to rok mojego urodzenia, a lata 90. są dla mnie dużą inspiracją stylistyczną, ponieważ w tamtej epoce było coś niezwykle swobodnego – zarówno

w samej estetyce, jak i w sposobie noszenia denimu. Chcieliśmy, aby kampania i kolekcja oddawały to samo uczucie w nowoczesny, nostalgiczny i osobisty sposób”

Kampania inspirowana rokiem 1996, wyprodukowana przez Bolded – studio należące do OBB i wieloletniego partnera Hailey Bieber – łączy nostalgię, minimalizm i odrobinę przewrotnego humoru ze współczesnym spojrzeniem na modę. Zdjęcia wykonał Mario Sorrenti, a za stylizację odpowiada Alastair McKimm, konsultant ds. mody i wizerunku. Kampania prezentuje dwa fasony The Hailey Jean zestawione z klasycznymi T-shirtami Gap, nawiązując do kultowych materiałów modowych marki z lat 90. poprzez minimalistyczne zdjęcia studyjne i subtelne odniesienia stylistyczne. Film kampanijny w reżyserii Charliego Di Placido przenosi odbiorców do 1996 roku, a jego ścieżkę dźwiękową stanowi doskonale rozpoznawalny utwór „Linger” zespołu The Cranberries.

Hailey ma niezwykle intuicyjne podejście do denimu – od proporcji i dopasowania po to, jak materiał układa się na ciele i zachowuje podczas noszenia – mówi Jane Pattinson, starsza wiceprezes i globalna dyrektor ds. projektowania w Gap. Wspólnie stworzyliśmy kolekcję opartą na luźnych fasonach, które naturalnie wybiera, oraz na swobodnym sposobie, w jaki stylizuje je na co dzień. Dopracowaliśmy wszystko – od sprania i tkaniny po subtelne detale z oznaczeniem »1996«. Te modele są niewymuszone, osobiste i doskonale oddają charakter zarówno Hailey, jak i Gap.

Limitowana kolekcja obejmuje:

Jeansy Extra Baggy – dostępne w trzech wariantach sprania, inspirowane męskim fasonem Gap ’90s Loose, który nosiła Hailey, a następnie dostosowane do jej osobistego stylu.

Jeansy ’90s Low Rise Loose – dostępne w trzech wariantach sprania.

Autorskie detale „1996” – umieszczone na elementach metalowych i tylnej naszywce.

Podpis Hailey – nadrukowany wewnątrz podszewki kieszeni.

Sztywny denim ze 100% bawełny – zaprojektowany tak, aby z czasem dopasowywał się do użytkownika.