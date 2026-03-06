Garden girl – najpiękniejszy trend beauty z tiktoka pachnie latem i słońcem

Skóra jak po dniu spędzonym w ogrodzie

W estetyce garden girl kluczowa jest świetlista, zdrowa skóra, która wygląda tak, jakby była naturalnie rozświetlona promieniami słońca. Dlatego pielęgnacja staje się ważniejsza niż sam makijaż. W tej filozofii doskonale odnajdują się kosmetyki z witaminą C, które pomagają uzyskać efekt świeżej, promiennej cery. Formuły z witaminą C rozświetlają skórę, wyrównują jej koloryt i sprawiają, że twarz wygląda bardziej wypoczęta.

Takie działanie oferują dermokosmetyki Sesderma z linii C-Vit, które łączą stabilną witaminę C z antyoksydantami wspierającymi naturalny blask skóry. Regularne stosowanie serum czy kremu z tej linii pomaga uzyskać efekt healthy glow, który idealnie wpisuje się w estetykę garden girl.

Ale jest jeszcze jeden krok, bez którego ten trend nie istnieje.

Słońce – ale z ochroną

Garden girl nie ucieka od słońca – przeciwnie. Naturalne światło jest częścią tego stylu. Jednak piękna skóra to przede wszystkim świadoma ochrona przed promieniowaniem UV. Dlatego codziennym elementem pielęgnacji staje się krem z filtrem SPF, który chroni skórę przed fotostarzeniem i przebarwieniami.

W codziennych rytuałach świetnie sprawdzają się lekkie formuły ochronne, np. fotoprotektory Sesderma Repaskin, które łączą ochronę przeciwsłoneczną z działaniem naprawczym dla skóry. Wśród nich znajduje się także krem koloryzujący Repaskin Silk Touch SPF50, który zapewnia bardzo wysoką ochronę przeciwsłoneczną, jednocześnie wyrównując koloryt skóry i nadając jej naturalny, promienny wygląd.

Dzięki temu skóra może wyglądać jak po dniu spędzonym w ogrodzie – ale bez konsekwencji nadmiernej ekspozycji na słońce.

i Autor: Sesderma/ Materiały prasowe KPRM

Zapach, który dopełnia ten klimat

Garden girl to nie tylko wygląd – to także nastrój. Świeżość poranka, zapach powietrza po deszczu i lekka bryza.

Ten klimat dobrze oddają kompozycje zapachowe inspirowane naturą, takie jak Sorvella Perfume Mountain Bianca. Zapach przywołuje wrażenie czystego, górskiego powietrza i świeżości natury – idealne dopełnienie minimalistycznej estetyki garden girl. To perfumy, które nie dominują, lecz subtelnie podkreślają naturalność – jak zapach skóry ogrzanej słońcem.

Dlaczego ten trend rośnie tak szybko?

Garden girl odpowiada na coś więcej niż modę. Po latach intensywnego makijażu i perfekcyjnych filtrów w mediach społecznościowych pojawia się potrzeba autentyczności i prostoty. To trend, który mówi: nie musisz wyglądać perfekcyjnie, żeby wyglądać pięknie. Wystarczy zdrowa skóra, odrobina słońca i zapach, który przypomina wakacyjny spacer po ogrodzie.