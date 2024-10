Garnier największą na świecie marką kosmetyczną zatwierdzoną przez Cruelty Free International

Kultowa marka beauty zaprasza do swojej wyjątkowej krainy. Zapraszamy do Benemart!

Wizja branży kosmetycznej bez testów na zwierzętach stanowi jeden z kluczowym celów marki, co potwierdza certyfikat Cruelty Free International. Garnier otrzymał go już w marcu 2021 roku. Teraz dodatkowo może z dumą pochwalić się tytułem największej marki kosmetycznej zatwierdzonej przez CFI. Najważniejsze jest jednak wszystko to, co za nim stoi, a więc ogromne zaufanie konsumentów. To właśnie oni wybierając produkty Garnier potwierdzają, że liczą się dla nich kosmetyki wolne od okrucieństwa wobec zwierząt.

Co oznacza symbol Cruelty Free International na kosmetykach Garnier?

Cruelty Free International to organizacja, która jako jedyna sprawdza nie tylko czy kosmetyki nie są testowane na zwierzętach, ale również kontroluje cały łańcuch dostaw. Jej drobiazgowe podejście skupia się na wszystkich surowcach oraz składnikach wykorzystanych przy produkcji kosmetyków. Dzięki temu przyznawany przez nią certyfikat wyklucza jakiekolwiek przypadki testowania na zwierzętach na każdym etapie ich powstawania.

Dodatkowo potwierdzenie przez Cruelty Free International dotyczy całej marki, a nie pojedynczych produktów, co oznacza, że 100% kosmetyków Garnier jest wolnych od okrucieństwa. Weryfikacja marki była długim procesem. Zanim na kosmetykach pojawiło się logo Cruelty Free International Leaping Bunny, Garnier musiał otrzymać potwierdzenie od każdego ze swoich dostawców, co wymagało uzyskania ponad 500 deklaracji. Następnie musiał się w nich odbyć audyt, który będzie regularnie powtarzany dla utrzymania statusu marki wolnej od okrucieństwa wobec zwierząt.

Co oznacza certyfikat Cruelty Free International dla marki Garnier?

Tytuł największej na świecie marki kosmetycznej zatwierdzonej przez Cruelty Free International nie sprawia, że Garnier zrealizował już swój cel i spocznie na laurach. Potwierdzenie, że konsumenci oczekują coraz większej przejrzystości i zaangażowania ze strony marek kosmetycznych, to ogromna motywacja do dalszej pracy. Garnier będzie kontynuował walkę o to, żeby przyszłość malowała się w zielonych kolorach i była wolna od okrucieństwa.

Kompleksowa pielęgnacja z kosmetykami Garnier

Kosmetyki Garnier to wiele różnych linii, które odpowiadają rozmaitym potrzebom – Garnier Skin Naturals, Garnier Fructis, Garnier Pure Active, Garnier Hair Food czy Garnier Color Sensation. Ta różnorodność pokazuje, że z marką można kompleksowo zadbać o pielęgnację i nie tylko o nią. Cały przekrój kosmetyków pozwala bowiem skompletować pełną rutynę. Pielęgnacja twarzy i pielęgnacja ciała to nie wszystko. W grę wchodzi bowiem nie tylko pielęgnacja skóry, ale również pielęgnacja włosów i koloryzacja włosów. Dzięki Garnier można zatem znaleźć ulubiony krem lub serum do twarzy, a także zadbać o demakijaż. Nowy szampon do włosów i maska do włosów, która odmieni fryzurę także są na wyciągnięcie ręki, a to wszystko pod hasłem #greenon

