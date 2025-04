Gdy świat mody łączy się ze światem biżuterii powstaje coś magicznego

Co nowego na wiosnę? Modowe i wnętrzarskie inspiracje w TK Maxx!

TOUS to rodzinna, hiszpańska firma jubilerska z ponad 100-letnim kreatywnym dziedzictwem i 500 mln obrotu rocznie. Działa w ponad 40 krajach, posiadając ponad 600 sklepów, promując innowacyjność i odwagę. TOUS stał się marką biżuterii lifestyle'owej, wybieraną przez odważne osoby, które nie boją się wyrażać siebie i wciąż tworzyć. Kolekcje firmy zachęcają do wyrażania swojej kreatywności poprzez biżuterię i akcesoria, projektowane w jej siedzibie w Barcelonie przez mistrzów rzemiosła.

Hiszpańska marka, która podbiła serca Polek swoimi projektami, w 2025 r. rozpoczęła kooperację z polskim duetem projektantów MMC Studio. Założona przez Ilonę Majer i Rafała Michalaka marka słynie z odważnych projektów, innowacyjnego spojrzenia na modę i bezkompromisowego podejścia do jakości. Duet, dwa razy do roku, pokazuje swoje kolekcje podczas pokazów mody, które są zawsze wyjątkowymi wydarzeniami w branży mody. Ubrania i akcesoria MMC Studio są uwielbiane przez Gwiazdy oraz miłośników stylu.

Dla nas, jako projektantów, moment ogłoszenia partnerstwa z międzynarodową marką TOUS, której historia i wartości są nam bliskie, jest niezwykle ważny i ekscytujący. MMC Studio cechuje jakość materiałów, prostota formy oraz nowoczesne podejście do projektowania i te wszystkie cechy uosabia też marka TOUS. Dlatego to połączenie idealne. Od teraz biżuteria TOUS będzie obecna na naszych sesjach mody, w kampaniach i pokazach. Przed nami również projekty specjalne, których nie możemy się doczekać. Zapowiada się pracowity, ale inspirujący rok – komentują Ilona Majer i Rafał Michalak, założyciele MMC Studio.

W ramach współpracy marek biżuteria TOUS obecna będzie w 2025 r. w lookbookach projektantów MMC Studio oraz podczas ich pokazów mody, gdzie biżuteria dopełni stylizacje tworząc spójną i inspirującą wizję. Podziwiać możemy też sesję fotograficzną z Larą Gessler (TOUS SQUAD), która wystąpiła na zdjęciach w projektach TOUS oraz MMC.

MMC to marka, która łączy innowacyjność z elegancją i wyznacza trendy na polskim rynku. Ich unikalna estetyka i dbałość o detale doskonale wpisują się w filozofię TOUS, który docenia rzemiosło, odwagę oraz jakość. Wierzymy, że ta współpraca pozwoli nam dotrzeć do nowych odbiorców i pokazać, że biżuteria może być integralną częścią nowoczesnej mody – mówi Artur Garnczarek Dyrektor Zarządzający marką TOUS na Europę i Środkowy Wschód. To spotkanie dwóch światów – odważnego stylu TOUS i nowoczesnej estetyki MMC.

i Autor: materiały prasowe TOUS

