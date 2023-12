Genialnie zestawy prezentowe od kultowej, polskiej marki. Te kosmetyki zawsze są sprawdzonym podarunkiem

Co podarować bliskim na Boże Narodzenie? Eleganckie prezenty na lata

Grudzień to szalony miesiąc pod względem zakupów. Z jednej strony sklepy i marki oferują nam wielkie promocje związane z sezonowymi wyprzedażami, z drugiej zaś strony to czas, kiedy powoli zaczynamy rozglądać się za bożonarodzeniowymi prezentami dla bliskich. Przedstawiamy Wam kilka hitów, które mogą spodobać się Waszym bliskim.

Zestawy prezentowe BasicLab - teraz 30 proc. taniej

ŚWIĄTECZNY ZESTAW WARSTWOWA REGENERACJA

Zaproś swoich bliskich do świata warstwowej pielęgnacji! Świąteczny zestaw Warstwowa Regeneracja to idealny wybór dla każdego typu cery (i w każdym wieku), której brakuje odżywienia i wygładzenia. Dwa komplementarne produkty – serum i krem – to zgrany duet, który tworzy domkniętą rutynę pielęgnacyjną i pozostawia na skórze ochronną warstwę.

Skład zestawu:

Serum regenerujące strukturę skóry z ceramidami 1% Sprężystość i odbudowa 30 ml,

Ceramidowy krem regenerujący z 5% betainą i 3% mocznikiem o bogatej konsystencji Odżywienie i Odbudowa 50 ml,

Opakowanie prezentowe.

i Autor: Materiały prasowe BasicLab

ŚWIĄTECZNY ZESTAW UJĘDRNIAJĄCY

Zestaw składa się z bestsellerowych produktów przeciwzmarszczkowych BasicLab. Serum ujędrniające z czystymi peptydami miedziowymi skutecznie zmniejsza widoczne oznaki starzenia, rozjaśnia przebarwienia i optycznie wypełnia istniejące zmarszczki, a Liftingujące serum pod oczy i na powieki ujędrnia skórę i przywraca jej promienny wygląd.

Skład zestawu:

KULTOWE Serum ujędrniające 0,5% czystych peptydów miedziowych Elastyczność i Wypełnienie,

Serum pod oczy i na powieki liftingujące z 10% kompleksem peptydów i ceramidami Odżywienie i Ujędrnienie 15ml

Dermatologiczna emulsja myjąca do skóry ultrawrażliwej

i Autor: Materiały prasowe BasicLab

ŚWIĄTECZNY ZESTAW WARSTWOWE NAWILŻENIE

Zaproś swoich bliskich do świata warstwowej pielęgnacji! Świąteczny zestaw kosmetyków Warstwowe Nawilżenie to duet dermokosmetyczny, który zapewnia wielokierunkowe działanie nawilżające podczas domkniętej rutyny pielęgnacyjnej. Produkty oparte na trehalozie – niezwykle skutecznym składniku nawadniającym – odbudowują barierę lipidową oraz wypełniają zmarszczki mimiczne. A w parze są jeszcze skuteczniejsze!

Skład zestawu:

Serum z trehalozą 10% i 5% peptydem Nawilżenie i Wypełnienie,

Trehalozowy krem przywracający równowagę 3% glukonolaktonu, 2% pentawityny, neuropeptyd SNAP-8 o lekkiej konsystencji Regeneracja i nawilżenie 50 ml,

opakowanie prezentowe.

i Autor: Materiały prasowe BasicLab

ŚWIĄTECZNY ZESTAW DLA NIEGO MASCULIS DAILY

Wprowadź bliskiego Ci mężczyznę w świat skutecznej pielęgnacji. Świąteczny zestaw Masculis Daily to pakiet podstawowych kosmetyków z linii męskiej, które pozwolą mu rozpocząć kompleksowe, lecz ultraszybkie i proste dbanie o kondycję skóry.

Skład zestawu:

Lekki krem do twarzy SPF 30 Prewencja i Antyoksydacja 50 ml,

Łagodząca emulsja po goleniu Ukojenie i Regeneracja 50 ml,

Wygładzający krem pod oczy Napięcie i Ujędrnienie 15ml,

GRATIS: Antyperspirant 72h Ochrona i Komfort.

i Autor: Materiały prasowe BasicLab