Gisada prezentuje nową odsłonę perfum Donna i Uomo

Donna

Zapach Donna, pierwotnie wprowadzony na rynek w 2017 roku, wzbogacono i dostosowano teraz do współczesnych oczekiwań użytkowniczek. Kompozycja utrzymuje charakterystyczną lekkość i elegancję, jednocześnie dodając głębi i nowoczesności. Z okazji premiery w Londynie odbył się Flower Workshop z udziałem Rity Ory, którego celem była promocja relaunchu. Współpraca z artystką podkreśla globalny charakter kampanii i zwiększa rozpoznawalność marki wśród międzynarodowej publiczności.

Nowa odsłona Donny została opracowana z myślą o każdej kobiecie, łącząc rozpoznawalny profil kwiatowo-owocowy z subtelną wyrazistością nut zapachowych. Odświeżona kompozycja ma podkreślać pewność siebie, pozostając w zgodzie z dotychczasowym charakterem marki.

Nuty zapachowe Donny:

GŁOWA: irys, wata cukrowa, sycylijska bergamotka i kwiat fiołka

SERCE: biały kwiat brzoskwini, jaśmin, jabłko, róża

BAZA: piżmo, drzewo sandałowe, kawa, tuberoza, wetyweria, paczula

i Autor: Gisada/ Materiały prasowe

Uomo

Uomo powraca po dziesięciu latach w wersji Eau de Parfum. Zapach został odświeżony poprzez zwiększoną intensywność i trwałość nut oraz nowoczesny design flakonu. To propozycja dla mężczyzn, łączących wyrafinowany styl, autentyczność i pewność siebie. Dokładnie takie cechy opisują ambasadora kampanii - włoskiego modela i influencera Mariano Di Vaio.

Nuty zapachowe Uomo:

GŁOWA: truskawka, włoska cytryna, suszone morele, Davana

SERCE: róża, jaśmin, drzewo cedrowe, glicynia, miodowe labdanum

BAZA: ambra, czekolada, mech, zamsz, oud, paczula

Oba zapachy pokazują strategię marki, która łączy luksusowe wykonanie, szwajcarską precyzję i współpracę z międzynarodowymi twarzami. Relaunch perfum Donna i Uomo to nie tylko nowa formuła, ale także kolejny etap w historii marki, skierowany do globalnej publiczności ceniącej wysoką jakość, ponadczasowy styl i wyrafinowane kompozycje zapachowe.